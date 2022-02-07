Як допомогти дітям визначитися з професією? Поради від експертів (відео)

Нині в Україні не вистачає кадрів у деяких сферах

В Україні — дефіцит робітничих кадрів, фахівців ІТ-сфери та сільського господарства. Такі дані Нацбанку. Але рівень зарплат досить низький. Тому молодь не поспішає навчатися на аграріїв чи, наприклад, слюсарів. Пандемія перевела багатьох в онлайн, тож саме дистанційна робота є найактуальнішою. Аби допомогти підліткам визначитись із майбутнім, Фонд Ріната Ахметова запровадив освітній серіал "Твоя суперпрофесія". Успіх першого сезону вражає — відео в соцмережах переглянули один мільйон разів. Цього тижня проєкт стартував удруге.

Про це йдеться у випуску новин "Сьогодні. Пудсумки".

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Професія мрії

Данило Стрільчик хоче стати актором і вчитися у Польщі. Хлопець вірить: колись йому підкориться Голлівуд. Але щоб стати відомим у сфері кіноіндустрії, треба багато навчатись, знати основи монтажу. Саме так народжується картина, яку згодом ми бачимо на великих екранах.

"У мого покоління набагато більше шансів реалізувати себе, ніж у покоління моїх батьків. У Польщі перспективніше бути актором як мінімум. Я вчуся вже 11 років в школі акторської майстерності", — розповідає житель Києва Данило Стрільчик.

Данило вже має досвід гри у театрі та зйомок у короткометражному кіно. І хоча з вибором професії визначився давно, навичок у цій справі бракувало. Набути їх Данилові допоміг Фонд Ріната Ахметова у межах проєкту "Твоя суперсила". Хлопця запросили на зйомки з провідним режисером монтажу і розповіли про секрет успіху

"Найголовніше не думати, що ти всього досяг. Ми починаємо замислюватися про те, щоб наше майбутнє було кращим, ніж сьогодення. І наші діти зробили більше, ніж ми зробили", — каже житель Києва Данило Стрільчик.

У трійці затребуваних професій сьогодні – робітники, айтівці та фермери. Важливо грамотно презентувати себе та вміти визначати найголовніше, коли створюєш власну історію. Що таке сторітелінг, Даня із сестрою раніше не знали. Тож Фонд Ріната Ахметова продовжує дивувати. Презентував масштабний другий сезон освітнього серіалу "Твоя суперпрофесія". Відомі телезірки розповідатимуть про особливості роботи ведучого-інтерв'юера, фотовідеомонтажера і сторітелера.

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"Я дуже сподіваюсь, що ці поради будуть корисні підліткам і щоб вони могли визначитись, який фах обрати. Перша серія серіалу вже доступна на ютуб каналі Фонду Ріната Ахметова. Долучайтесь і отримуйте професію своєї мрії", — зазначила ведуча каналу "Україна" Анна Панова.

Роздуми над професією

Про те, ким бути, замислюються в родині Горозія. У дитячому будинку сімейного типу більшість вихованців — підлітки. Майже всі — переселенці з Донеччини.

"Життя змінюється. Світ змінюється. Нові професії. Треба, щоб діти про це знали", — каже мати-вихователька дитячого будинку сімейного типу Тетяна Горозія.

Вісім років тому Тетяна очолювала швейну фабрику. Але все життя відчувала потребу допомагати дітям-сиротам. Коли почалася війна на Донбасі, поїхала до Святогірська та взяла на виховання малечу, яку вивезли з-під обстрілів.

"Коли ми привезли їх із дитячого будинку, ми ще жили у квартирі, почався салют, як тільки поклала дітей спати. Діма Гладков з іншої кімнати прибіг до мене в спальню, закривав мене своїм тілом і кричав: "Мамочка рятуйся, нас бомблять", — розповідає мати-вихователька дитячого будинку сімейного типу Тетяна Горозія.

Зараз Дмитрові 14. Дітям зі складними долями нелегко визначитися з вибором. Але хлопець упевнений — майбутнє за робітничими професіями, а ще дуже важливий здоровий спосіб життя.

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"Мені цікавий спорт. Кожен ранок, коли літо, виходжу на стадіон о 6 годині. Мама спить. Бігаю собі, займаюся. Найцікавіший — волейбол", — каже вихованець дитячого будинку сімейного типу Дмитро Гладков.

Дмитрові пощастило. Мама-вихователька вчить вірити в себе, щоб упевнено йти по життю. І добре, коли є підтримка благодійників. Першу серію нового сезону серіалу "Твоя суперпрофесія" в родині Горозія вже подивились.

"Діти дивились з великим задоволенням. Я це бачила. Я впевнена, що декілька з них вже напишуть свою історію. Фонд Ріната Ахметова цим займається і це приносить користь, найтепліші слова можемо сказати про цей фонд", — зазначила мати-вихователька дитячого будинку сімейного типу Тетяна Горозія.

Допомога від Фонду Ріната Ахметова

За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити восьми мільйонам людей. У межах програми "Рінат Ахметов – Дітям" підтримку одержали 5 млн маленьких українців.

"Допомогу тим, хто її потребує, не можна відкласти на потім. Нас так привчили до того, що діти – це наше майбутнє, що ми дійсно в це повірили. Але це не так. Діти – це наше сьогодення, і за майбутнє, їхнє майбутнє, відповідаємо ми", — наголосив засновник благодійного фонду Рінат Ахметов.

Освітній серіал "Твоя суперпрофесія" – це частина великого проєкту "Рінат Ахметов — Дітям. Твоя суперсила". Перші зустрічі з профорієнтації відбулись у грудні 2018 року. На сьогодні у них взяли участь понад тисячу підлітків.

"Серіал покликаний ознайомити підлітків з професіями, які можуть забезпечити їм швидкий соціальний ліфт, а також допомогти отримати першу роботу. Другий сезон серіалу складатиметься з трьох змістовних, насичених та цікавих серій. Це новий дистанційний формат проєкту, який насамперед орієнтований на підлітків", — каже головна директорка програм Фонду Ріната Ахметова Ірина Блажан.

Перший епізод серіалу вже доступний на YouTube-каналі Фонду Ріната Ахметова. Не пропустіть вихід наступної серії вже сьогодні за участю відомого телеведучого Олексія Суханова.

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