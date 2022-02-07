Сегодня 05:35 на
Фигурное катание
Женщины, командные соревнования
Произвольная программа
Сегодня 06:54 на
Сноуборд
Мужчины, слоупстайл
3-й заезд, финал
Сегодня 07:45 на
Гигантский слалом
Женщины
2-й заезд
Сегодня 10:30 на
Конькобежный спорт
Женщины, 1500 м
Финал
Сегодня 11:00 на
Биатлон
Женщины, индивидуальная
гонка 15 км, финал
Сегодня 14:46 на
Шорт-трек
Женщины, 500 м
Финал А
Сегодня 14:51 на
Прыжки с трамплина
Смешанные команды
Финальный раунд
Сегодня 14:58 на
Шорт-трек
Мужчины, 500 м
Финал А
Завтра 04:45 на
Фристайл
Женщины, свободные дисциплины, биг-эйр
Финальный заезд
Завтра 05:00 на
Горнолыжный спорт
Мужчины, супергигант
Финал
Завтра 08:05 на
Керлинг
Смешанные пары
Матч за бронзу
Завтра 09:36 на
Сноуборд
Женщины, параллельный гигантский слалом
Финал
Завтра 09:43 на
Сноуборд
Мужчины, параллельный гигантский слалом
Финал
Завтра 10:30 на
Биатлон
Мужчины, индивидуальная
гонка, 20 км. Финал
Завтра 12:30 на
Конькобежный спорт
Мужчины, 1500 м
Финал
Завтра 13:47 на
Лыжные гонки
Женщины, спринт
Свободный стиль, финал
Завтра 14:00 на
Лыжные гонки
Мужчины, спринт
Свободный стиль, финал
Завтра 14:05 на
Керлинг
Смешанные пары
Финал
Завтра 15:35 на
Санный спорт
Женщины
4-я попытка
9 февраля 05:45 на
Фристайл
Мужчины, свободные дисциплины, биг-эйр
Финальный заезд
9 февраля 07:45 на
Горнолыжный спорт
Женщины, слалом
2-й заезд
9 февраля 09:45 на
Сноуборд
Женщины, сноуборд-кросс
Финал
9 февраля 13:00
Лыжное двоборье
Индивидуальное первенство Гундерсена, 10 км. Обычный
трамплин. Лыжные гонки
9 февраля 15:20 на
Шорт-трек
Мужчины, 1500 м
Финал А
9 февраля 15:35 на
Санный спорт
Двойки
2-я попытка
Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 📲 Технологии, меняющие жизнь 👗 Неделя моды 🔔 Угроза войны с Россией
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Как помочь детям определиться с профессией? Советы от экспертов (видео)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
7 февраля, 04:51
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сейчас в Украине не хватает кадров в некоторых сферах

В Украине дефицит рабочих кадров, специалистов IT-сферы и сельского хозяйства. Таковы данные Нацбанка. Но уровень зарплат достаточно низкий. Поэтому молодежь не спешит учиться на аграриев или, например, слесарей. Пандемия перевела многих в онлайн, поэтому именно дистанционная работа наиболее актуальна. Чтобы помочь подросткам определиться с будущим, Фонд Рината Ахметова ввел образовательный сериал "Твоя суперпрофессия". Успех первого сезона впечатляет – видео в соцсетях просмотрели один миллион раз. На этой неделе проект стартовал во второй раз.

Об этом говорится в выпуске новостей "Сьогодні. Підсумки".

Реклама

Профессия мечты

Даниил Стрильчик хочет стать актером и учиться в Польше. Парень верит: когда-то ему покорится Голливуд. Но чтобы стать известным в сфере киноиндустрии, надо много учиться, знать основы монтажа. Именно так рождается картина, которую впоследствии мы видим на больших экранах.

"У моего поколения гораздо больше шансов реализовать себя, чем у поколения моих родителей. В Польше перспективнее быть актером как минимум. Я учусь уже 11 лет в школе актерского мастерства", — рассказывает житель Киева Даниил Стрельчик.

У Даниила уже есть опыт игры в театре и съемок в короткометражном кино. И хотя с выбором профессии определился давно, навыков по этому делу не хватало. Приобрести их Даниилу помог Фонд Рината Ахметова в рамках проекта "Твоя суперсила". Парня пригласили на съемки с ведущим режиссером монтажа и рассказали о секрете успеха

"Самое главное не думать, что ты всего достиг. Мы начинаем задумываться о том, чтобы наше будущее было лучше, чем сегодня. И наши дети сделали больше, чем мы сделали", – говорит житель Киева Даниил Стрельчик.

В тройке востребованных профессий сегодня – рабочие, IT-специалисты и фермеры. Важно грамотно представлять себя и уметь определять самое главное, когда создаешь собственную историю. Что такое сторителлинг, Даня с сестрой раньше не знали. Фонд Рината Ахметова продолжает удивлять. Представил масштабный второй сезон образовательного сериала "Твоя суперпрофессия". Известные телезвезды будут рассказывать об особенностях работы ведущего-интервьюера, фотовидеомонтажера и сторителера.

Реклама

"Я очень надеюсь, что эти советы будут полезны подросткам и чтобы они могли определиться, какую профессию выбрать. Первая серия сериала уже доступна на ютуб канале Фонда Рината Ахметова. Присоединяйтесь и получайте профессию своей мечты", — отметила ведущая канала "Украина" Анна Панова .

Размышления над профессией

О том, кем быть задумываются в семье Горозия. В детском доме семейного типа большинство воспитаников — подростки. Почти все переселенцы из Донецкой области.

"Жизнь меняется. Мир меняется. Новые профессии. Надо, чтобы дети об этом знали", — говорит мать-воспитательница детского дома семейного типа Татьяна Горозия.

Восемь лет назад Татьяна возглавляла швейную фабрику. Но всю жизнь испытывала необходимость помогать детям-сиротам. Когда началась война на Донбассе, поехала в Святогорск и взяла на воспитание малышей, вывезенных из-под обстрелов.

"Когда мы привезли их из детского дома, мы еще жили в квартире, начался салют, как только уложила детей спать. Дима Гладков из другой комнаты прибежал ко мне в спальню, закрывал меня своим телом и кричал: "Мамочка спасайся, нас бомбят", — рассказывает мать-воспитательница детского дома семейного типа Татьяна Горозия.

Сейчас Дмитрию 14. Детям со сложными судьбами нелегко определиться с выбором. Но парень уверен – будущее за рабочими профессиями, а еще очень важный здоровый образ жизни.

Реклама

"Мне интересный спорт. Каждое утро, когда лето, выхожу на стадион в 6 часов. Мама спит. Бегаю себе, занимаюсь. Самый интересный — волейбол", — говорит воспитанник детского дома семейного типа Дмитрий Гладков.

Дмитрию повезло. Мама-воспитательница учит верить в себя, чтобы уверенно идти по жизни. И хорошо, когда есть поддержка благотворителей. Первую серию нового сезона сериала "Твоя суперпрофессия" в семье Горозия уже посмотрели.

"Дети смотрели с большим удовольствием. Я это видела. Я уверена, что несколько из них уже напишут свою историю. Фонд Рината Ахметова этим занимается и это приносит пользу, самые теплые слова можем сказать об этом фонде", — отметила мать-воспитательница семейного детского дома. типа Татьяна Горозия.

Помощь от Фонда Рината Ахметова

За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить восьми миллионам человек. В рамках программы "Ринат Ахметов – Детям" поддержку получили 5 млн. маленьких украинцев.

"Помощь тем, кто в ней нуждается, нельзя отложить на потом. Нас так приучили к тому, что дети – это наше будущее, что мы действительно в это поверили. Но это не так. Дети – это наше настоящее, и за будущее, их будущее, отвечаем мы", — подчеркнул основатель благотворительного фонда Ринат Ахметов.

Образовательный сериал "Твоя суперпрофессия" – это часть большого проекта "Ринат Ахметов – Детям. Твоя суперсила". Первые встречи по профориентации прошли в декабре 2018 года. На сегодняшний день в них приняли участие более тысячи подростков.

"Сериал призван ознакомить подростков с профессиями, которые могут обеспечить им быстрый социальный лифт, а также помочь получить первую работу. Второй сезон сериала будет состоять из трех содержательных, насыщенных и интересных серий. Это новый дистанционный формат проекта, прежде всего ориентированный на подростков", — говорит главный директор программ Фонда Рината Ахметова Ирина Блажан.

Первый эпизод сериала уже доступен на YouTube-канале Фонда Рината Ахметова. Не упустите выход следующей серии уже сегодня с участием известного телеведущего Алексея Суханова.

Читайте также

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов В Сети пишут, что "Нацкорпус" создает радиоактивную бомбу против РФ. Мы узнали, правда ли это Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Выдержит ядерный удар. В метро рассказали, как будут спасать киевлян в случае агрессии РФ Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Неделя начнется с потепления! Какой будет погода в Украине завтра Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Какой будет погода в феврале
Прогноз на целый месяц
Узнать
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
Doodle Сегодня
7 февраля. Чарльз Диккенс. Ровно 210 лет назад появился на свет самый читаемый англоязычный прозаик (причем, стал им еще при жизни - и с тех пор никому не уступает первенство) Чарльз Джон Хаффем Диккенс…
История дня - за минуту
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Опрос
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов
ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Реальная мистика 🎃

Мертвое озеро и село-призрак. Что скрывают самые мистические места Карпат?

Узнать все тайны
Коронавирус за неделю

241 590

заболело за неделю в Украине

+31%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.15

Российский рубль (₽)

0.3698

Евро (€)

32.27

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять