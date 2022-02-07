Как помочь детям определиться с профессией? Советы от экспертов (видео)

В Украине дефицит рабочих кадров, специалистов IT-сферы и сельского хозяйства. Таковы данные Нацбанка. Но уровень зарплат достаточно низкий. Поэтому молодежь не спешит учиться на аграриев или, например, слесарей. Пандемия перевела многих в онлайн, поэтому именно дистанционная работа наиболее актуальна. Чтобы помочь подросткам определиться с будущим, Фонд Рината Ахметова ввел образовательный сериал "Твоя суперпрофессия". Успех первого сезона впечатляет – видео в соцсетях просмотрели один миллион раз. На этой неделе проект стартовал во второй раз.
Об этом говорится в выпуске новостей "Сьогодні. Підсумки".
Профессия мечты
Даниил Стрильчик хочет стать актером и учиться в Польше. Парень верит: когда-то ему покорится Голливуд. Но чтобы стать известным в сфере киноиндустрии, надо много учиться, знать основы монтажа. Именно так рождается картина, которую впоследствии мы видим на больших экранах.
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"У моего поколения гораздо больше шансов реализовать себя, чем у поколения моих родителей. В Польше перспективнее быть актером как минимум. Я учусь уже 11 лет в школе актерского мастерства", — рассказывает житель Киева Даниил Стрельчик.
У Даниила уже есть опыт игры в театре и съемок в короткометражном кино. И хотя с выбором профессии определился давно, навыков по этому делу не хватало. Приобрести их Даниилу помог Фонд Рината Ахметова в рамках проекта "Твоя суперсила". Парня пригласили на съемки с ведущим режиссером монтажа и рассказали о секрете успеха
"Самое главное не думать, что ты всего достиг. Мы начинаем задумываться о том, чтобы наше будущее было лучше, чем сегодня. И наши дети сделали больше, чем мы сделали", – говорит житель Киева Даниил Стрельчик.
В тройке востребованных профессий сегодня – рабочие, IT-специалисты и фермеры. Важно грамотно представлять себя и уметь определять самое главное, когда создаешь собственную историю. Что такое сторителлинг, Даня с сестрой раньше не знали. Фонд Рината Ахметова продолжает удивлять. Представил масштабный второй сезон образовательного сериала "Твоя суперпрофессия". Известные телезвезды будут рассказывать об особенностях работы ведущего-интервьюера, фотовидеомонтажера и сторителера.
"Я очень надеюсь, что эти советы будут полезны подросткам и чтобы они могли определиться, какую профессию выбрать. Первая серия сериала уже доступна на ютуб канале Фонда Рината Ахметова. Присоединяйтесь и получайте профессию своей мечты", — отметила ведущая канала "Украина" Анна Панова .
Размышления над профессией
О том, кем быть задумываются в семье Горозия. В детском доме семейного типа большинство воспитаников — подростки. Почти все переселенцы из Донецкой области.
"Жизнь меняется. Мир меняется. Новые профессии. Надо, чтобы дети об этом знали", — говорит мать-воспитательница детского дома семейного типа Татьяна Горозия.
Восемь лет назад Татьяна возглавляла швейную фабрику. Но всю жизнь испытывала необходимость помогать детям-сиротам. Когда началась война на Донбассе, поехала в Святогорск и взяла на воспитание малышей, вывезенных из-под обстрелов.
"Когда мы привезли их из детского дома, мы еще жили в квартире, начался салют, как только уложила детей спать. Дима Гладков из другой комнаты прибежал ко мне в спальню, закрывал меня своим телом и кричал: "Мамочка спасайся, нас бомбят", — рассказывает мать-воспитательница детского дома семейного типа Татьяна Горозия.
Сейчас Дмитрию 14. Детям со сложными судьбами нелегко определиться с выбором. Но парень уверен – будущее за рабочими профессиями, а еще очень важный здоровый образ жизни.
"Мне интересный спорт. Каждое утро, когда лето, выхожу на стадион в 6 часов. Мама спит. Бегаю себе, занимаюсь. Самый интересный — волейбол", — говорит воспитанник детского дома семейного типа Дмитрий Гладков.
Дмитрию повезло. Мама-воспитательница учит верить в себя, чтобы уверенно идти по жизни. И хорошо, когда есть поддержка благотворителей. Первую серию нового сезона сериала "Твоя суперпрофессия" в семье Горозия уже посмотрели.
"Дети смотрели с большим удовольствием. Я это видела. Я уверена, что несколько из них уже напишут свою историю. Фонд Рината Ахметова этим занимается и это приносит пользу, самые теплые слова можем сказать об этом фонде", — отметила мать-воспитательница семейного детского дома. типа Татьяна Горозия.
Помощь от Фонда Рината Ахметова
За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить восьми миллионам человек. В рамках программы "Ринат Ахметов – Детям" поддержку получили 5 млн. маленьких украинцев.
"Помощь тем, кто в ней нуждается, нельзя отложить на потом. Нас так приучили к тому, что дети – это наше будущее, что мы действительно в это поверили. Но это не так. Дети – это наше настоящее, и за будущее, их будущее, отвечаем мы", — подчеркнул основатель благотворительного фонда Ринат Ахметов.
Образовательный сериал "Твоя суперпрофессия" – это часть большого проекта "Ринат Ахметов – Детям. Твоя суперсила". Первые встречи по профориентации прошли в декабре 2018 года. На сегодняшний день в них приняли участие более тысячи подростков.
"Сериал призван ознакомить подростков с профессиями, которые могут обеспечить им быстрый социальный лифт, а также помочь получить первую работу. Второй сезон сериала будет состоять из трех содержательных, насыщенных и интересных серий. Это новый дистанционный формат проекта, прежде всего ориентированный на подростков", — говорит главный директор программ Фонда Рината Ахметова Ирина Блажан.
Первый эпизод сериала уже доступен на YouTube-канале Фонда Рината Ахметова. Не упустите выход следующей серии уже сегодня с участием известного телеведущего Алексея Суханова.
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