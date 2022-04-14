Як працювати журналістам на війні

Що потрібно знати українським журналістам, які працюють в районах бойових дій та в окупації

Українські журналісти вимушено стали воєнкорами на своїй землі. / Фото: Колаж: Сьогодні

Журналісти центральних і місцевих медіа обмінялися досвідом про те, як працювати репортером в умовах війни в Україні. Під час онлайн-тренінгу йшлося про особливості роботи журналістів, які висвітлюють ситуацію в районах бойових дій та на тимчасово окупованих і тимчасово захоплених російськими військовими територіях.

Про це повідомляє Національна спілка журналістів України.

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У часи війни, як і в мирний час, робота журналістів є центральною для консолідації демократії, захисту свободи слова та прав людини. Про це заявив очільник відділу ЮНЕСКО з питань свободи вираження поглядів та безпеки журналістів Гільєрмо Канела під час тренінгу "Безпека журналістів, які висвітлюють війну в Україні". Учасниками заходу, який відбувся в режимі онлайн у середу, 13 квітня, стали 50 журналістів центральних і місцевих медіа, в тому числі з регіонів, де ведуться бойові дії. Медіатренерами виступили фотожурналіст видання "Грати" Станіслав Юрченко та перша секретар Національної спілки журналістів України Ліна Кущ.

Організатором тренінгу стала Національна спілка журналістів України. За даними спілки, 21 медіапрацівник загинув із початку широкомасштабного вторгнення Росії до України.

"Наше завдання та завдання наших міжнародних партнерів – максимально убезпечити журналістів під час виконання професійних обов’язків шляхом надання відповідних знань і захисного спорядження. З перших днів війни в Україні спостерігається величезний дефіцит бронежилетів і шоломів. Останнім часом ми спільно з партнерами напрацювали багато варіантів, і зараз захисне спорядження надходить за запитами українських журналістів до всіх регіонів, де ведуться бойові дії", – зазначив, відкриваючи тренінг, голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.

Говорячи про кількарічну співпрацю з НСЖУ, Гільєрмо Канела відзначив важливість адаптації посібника з безпеки журналістів:

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"Мені навіть важко уявити як це було і є для вас, для журналістів, які не спеціалізувалися на збройних конфліктах, буквально за одну ніч стати воєнними журналістами на своїй землі. Тому в цьому контексті навіть ще важливіше користуватися цією можливістю більше тренуватися, спілкуватися та робити конкретні дії у цій сфері. А також дуже важливо забезпечити вашу цифрову безпеку, особливо жінок, які працюють в зоні військового конфлікту".

До українських журналістів звернувся Ентуен Бернар, представник міжнародної організації "Репортери без кордонів", яка є партнером Національної спілки журналістів України. Він проінформував про подані організацією позови для розгляду кримінальних справ за 30 випадками порушень прав журналістів під час війни.

"Ви, як ніхто інший, знаєте, як виглядає інформаційна війна. Ми разом із вами з початку цієї війни спостерігали, як окремі журналісти потраплять під приціл за те, що вони є чесними і непідкупними", – зазначив Ентуен Бернар.

Фотокореспондент видання "Грати" Станіслав Юрченко розповів про особливості роботи журналістів, які висвітлюють ситуацію в районах бойових дій, у звільнених містах і селах. У воєнний час існують певні правила щодо поширення інформації, яких повинні дотримуватися всі представники медіа, аби не завдати шкоди українським військовим або цивільним громадянам. До речі, один зі знімків Станіслава агентство Reuters обрало як "фото місяця".

"Найчутливіша інформація на моїх фото – це коли я знімаю військових або бійців добровольчих батальонів. Тоді я прошу, щоб усі відзняті фото хтось із них переглянув. Все, що кажуть не показувати, – я не показую, тому що інформація, яку ми поширюємо, – як текстова, так і візуальна, – може комусь зашкодити. Це як клятва Гіппократа. Багато чого можна дізнатися з фотографій, і це – наша відповідальність", – сказав Станіслав Юрченко.

Перша секретар НСЖУ Ліна Кущ зупинилася на питаннях роботи журналістів на тимчасово окупованих і тимчасово захоплених російськими військовими територіях. Як переселенка з Донецька, медіатренерка має власний досвід роботи в окупації, а зараз допомагає колегам, які опинилися в такій ситуації (Херсонська, Запорізька, Донецька, Луганська області).

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"Легальна робота українських журналістів, будь-яка акредитація неможливі на територіях, які тимчасово контролюються російськими військовими. Ми спостерігаємо тиск на колег, незаконні затримання, викрадення. На таких територіях журналісти нарівні з громадськими активістами чи працівниками українських правоохоронних органів є мішенню для окупантів. Наші колеги змушені переховуватися, шукати шляхи для виїзду, таємно передавати новини про те, що відбувається. Якщо ви працюєте в окупації, то пам’ятайте: ваше головне завдання – підготувати й передати матеріал для вашої аудиторії, а не відкрито боротися з режимом. Тому вам потрібно подбати про власну безпеку, у тому числі цифрову".

Учасники тренінгу змогли отримати відповіді на запитання, пов’язані з конкретними ситуаціями, в яких опиняються журналісти, висвітлюючи війну.

Практичні поради для журналістів

"Репортери без кордонів" спільно з Національною спілкою журналістів України за підтримки ЮНЕСКО підготували україномовну адаптацію спеціального видання "Посібник з безпеки для журналістів". У ньому наведені рекомендації, поради та інструкції для журналістів, як убезпечити себе, працюючи у гарячих точках.

Цей посібник пропонує практичні поради для журналістів, які працюють у зонах високого ризику, а також короткі інструкції щодо підготовки до різного типу небезпек, які можуть включати збройні конфлікти, епідемії, стихійні лиха та вуличні протести.

Посилання для завантаження: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381168