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Частина України сьогодні виходить з "червоної зони" – де і що дозволено

1 травня, 07:10

Віталій Семченко Віталій Семченко

Йдеться про Київську та Миколаївську області

З 1 травня низка областей переходять з "червоної зони" карантину до "жовтої". Журналісти "Сьогодні" розповідають, в яких регіонах скасовують обмеження і що там буде дозволено.

Які області виходять з карантину?

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Як повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов, Київська та Миколаївська області переходять в "жовту зону" карантину з 1 травня. Так вирішила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Які правила діють в "жовтій зоні"?

  • дозволяється прийом відвідувачів в кафе, барах, ресторанах з 07:00 до 24:00;
  • кількість учасників масових заходів – одна особа на 4 кв.м;
  • дозволяється відвідування навчальних закладів групами більше 20 осіб;
  • кінотеатри, театри та інші заклади культури можуть працювати при 50% заповнюваності зали;
  • збільшено допустиму кількість відвідувачів спортзалів до однієї людини на 10 кв.м.
  • знімається заборона на присутність вболівальників під час спортивних змагань командних видів спорту.

При цьому в "жовтій" карантинній зоні заборонено:

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  • перевезення пасажирів в громадському транспорті – тільки за кількістю сидячих місць;
  • робота дискотек, нічних клубів;
  • робота освітнього закладу, якщо на самоізоляції перебуває близько 50% дітей чи персоналу установи;
  • проведення заходів з глядачами в освітніх закладах;
  • робота об'єктів розміщення, за винятком готелів;
  • планові госпіталізації;
  • відвідування сторонніми установ соцзахисту;
  • перебування в громадських місцях без маски, обов'язкова наявність документів;
  • самовільно залишати місця самоізоляції.

Нагадаємо, раніше глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан розповів, що чекає на Київ на травневі свята.

Проте Україна все стрімкіше наближається до повного локдауну – МОЗ знову розширив список регіонів "червоної зони". Які регіони закрилися на жорсткий карантин і що там заборонено – читайте в матеріалі "Сьогодні".

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