Частина України сьогодні виходить з "червоної зони" – де і що дозволено

З 1 травня низка областей переходять з "червоної зони" карантину до "жовтої". Журналісти "Сьогодні" розповідають, в яких регіонах скасовують обмеження і що там буде дозволено.

Які області виходять з карантину?

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Як повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов, Київська та Миколаївська області переходять в "жовту зону" карантину з 1 травня. Так вирішила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Які правила діють в "жовтій зоні"?

дозволяється прийом відвідувачів в кафе, барах, ресторанах з 07:00 до 24:00;

кількість учасників масових заходів – одна особа на 4 кв.м;

дозволяється відвідування навчальних закладів групами більше 20 осіб;

кінотеатри, театри та інші заклади культури можуть працювати при 50% заповнюваності зали;

збільшено допустиму кількість відвідувачів спортзалів до однієї людини на 10 кв.м.

знімається заборона на присутність вболівальників під час спортивних змагань командних видів спорту.

При цьому в "жовтій" карантинній зоні заборонено:

перевезення пасажирів в громадському транспорті – тільки за кількістю сидячих місць;

робота дискотек, нічних клубів;

робота освітнього закладу, якщо на самоізоляції перебуває близько 50% дітей чи персоналу установи;

проведення заходів з глядачами в освітніх закладах;

робота об'єктів розміщення, за винятком готелів;

планові госпіталізації;

відвідування сторонніми установ соцзахисту;

перебування в громадських місцях без маски, обов'язкова наявність документів;

самовільно залишати місця самоізоляції.

Нагадаємо, раніше глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан розповів, що чекає на Київ на травневі свята.

Проте Україна все стрімкіше наближається до повного локдауну – МОЗ знову розширив список регіонів "червоної зони". Які регіони закрилися на жорсткий карантин і що там заборонено – читайте в матеріалі "Сьогодні".