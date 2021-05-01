Частина України сьогодні виходить з "червоної зони" – де і що дозволено

З 1 травня низка областей переходять з "червоної зони" карантину до "жовтої". Журналісти "Сьогодні" розповідають, в яких регіонах скасовують обмеження і що там буде дозволено.
Які області виходять з карантину?
Як повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов, Київська та Миколаївська області переходять в "жовту зону" карантину з 1 травня. Так вирішила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Які правила діють в "жовтій зоні"?
- дозволяється прийом відвідувачів в кафе, барах, ресторанах з 07:00 до 24:00;
- кількість учасників масових заходів – одна особа на 4 кв.м;
- дозволяється відвідування навчальних закладів групами більше 20 осіб;
- кінотеатри, театри та інші заклади культури можуть працювати при 50% заповнюваності зали;
- збільшено допустиму кількість відвідувачів спортзалів до однієї людини на 10 кв.м.
- знімається заборона на присутність вболівальників під час спортивних змагань командних видів спорту.
При цьому в "жовтій" карантинній зоні заборонено:
- перевезення пасажирів в громадському транспорті – тільки за кількістю сидячих місць;
- робота дискотек, нічних клубів;
- робота освітнього закладу, якщо на самоізоляції перебуває близько 50% дітей чи персоналу установи;
- проведення заходів з глядачами в освітніх закладах;
- робота об'єктів розміщення, за винятком готелів;
- планові госпіталізації;
- відвідування сторонніми установ соцзахисту;
- перебування в громадських місцях без маски, обов'язкова наявність документів;
- самовільно залишати місця самоізоляції.
Нагадаємо, раніше глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан розповів, що чекає на Київ на травневі свята.
Проте Україна все стрімкіше наближається до повного локдауну – МОЗ знову розширив список регіонів "червоної зони". Які регіони закрилися на жорсткий карантин і що там заборонено – читайте в матеріалі "Сьогодні".