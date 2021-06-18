Які вакцини схвалені в Європі і де приймають українських туристів

Одна з вакцин, яка використовується в Україні, поки не схвалена на рівні ЄС, однак деякі країни готові пускати туристів і з нею

Після введення ковідних сертифікатів туристам подорожувати буде простіше. Колаж: "Сьогодні"

Деякі країни Європи готові приймати українців без вакцинації і навіть ПЛР-тестів. Однак більшість все ще закриті.

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Сайт "Сьогодні" розібрався, які країни відновили в'їзд для громадян України, які додаткові умови висувають для мандрівників, а також чого очікувати найближчим часом.

Які вакцини схвалені в Європі?

Єврокомісія дозволила тільки чотири вакцини, розроблені BioNTech і Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Janssen Pharmaceutica NV. Спочатку ці вакцини отримали позитивну оцінку Європейського агентства з лікарських засобів (EMA).

Ще кілька інших вакцин знаходяться на різних етапах оцінки Європейським агентством з лікарських засобів (EMA). Серед них і CoronaVac, яку використовують в Україні. До речі, цю вакцину вже допустила Всесвітня організація охорони здоров'я.

Більшість країн використовують вакцини, затверджені ЕМА. Однак, є такі, які затвердили інші:

CoronaVac використовують, крім України, Туреччина і Албанія.

використовують, крім України, Туреччина і Албанія. Sinopharm – в Угорщині, Білорусі, Грузії, Сербії, Чорногорії та Македонії.

– в Угорщині, Білорусі, Грузії, Сербії, Чорногорії та Македонії. російський Sputnik V – в Угорщині, Молдові, Білорусі, Словаччині, Сербії, Боснії і Герцеговині, Чорногорії, Албанії, Македонії і Туреччині.

V – в Угорщині, Молдові, Білорусі, Словаччині, Сербії, Боснії і Герцеговині, Чорногорії, Албанії, Македонії і Туреччині. CanSino – китайська вакцина – в Європі використовує тільки Угорщина.

Вакцини, які застосовують в Україні, визнають в ЄС?

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Нещодавно Рада ЄС рекомендувала зняти обмеження для вакцинованих препаратами, які схвалені ЕМА або ВООЗ. Остаточне рішення приймають самі країни. У тому числі щодо можливості в'їзду з ПЛР-тестами і сертифікатами вакцинації. Одні країни визнають тільки вакцини, схвалені ЕМА, а інші – розширюють цей список.



Режим в'їзду для українців до країн Європи. Зеленим кольором позначені держави, куди в'їзд українцям дозволений, жовтим – з обмеженнями. Карта: МЗС України.

Наприклад, Греція і Болгарія вимагає ПЛР-тест або сертифікат вакцинації – визнаються всі вакцини.

Хорватія теж приймає сертифікати вакцинації або ПЛР-тесту. Також швидкий тести на антиген можна здати по прильоту в аеропорту.

Іспанія нещодавно дозволила в'їзд особам, які зробили щеплення вакцинами, схваленими ЄС або ВООЗ. Тобто CoronaVac теж підходить.

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Франція з 9 червня скасувала обмеження тільки для мандрівників з сертифікатами повної вакцинації – але тільки для тих, хто отримав щеплення вакцинами, визнаними EMA,

Кіпр вимагає тільки ПЛР-тест.

Албанія, Македонія, Чорногорія - не вимагають нічого, але в аеропорту проводять вибіркове тестування прибулих.

Подробиці в'їзду до кожної країни можна подивитися на сайті МЗС України.

Україна може потрапити до зеленого списку ЄС?

Якби Україна потрапила до зеленого списку ЄС, то українці могли б їздити до країн Євросоюзу без ПЛР-тестів і сертифікатів вакцинації.

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Поки в зеленому списку дев'ять країн: Австралія, Ізраїль, Японія, Нова Зеландія, Руанда, Сінгапур, Південна Корея, Таїланд, Китай.

/ Фото: Getty Images

Україна могла увійти до "зеленої зони" ЄС вже цього тижня, але днями Євросоюз посилив критерії.

Раніше країну відносили до "зеленої зони", якщо відсоток виявлених випадків був нижче 4% і коли рівень захворюваність за 14 днів менше 75 на 100 тис. населення.

Тепер коефіцієнт виявлення повинен бути 1%, а захворюваність менше 50 на 100 тис. осіб. Поки ці вимоги зависокі для України.

Нагадаємо, ВООЗ підтвердила безпеку і ефективність китайської вакцини CoronaVac, якою вакцинують в Україні.

В яких ще країнах чекають українських мандрівників і які документи потрібні для в'їзду, дивіться в сюжеті: