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Чи може Комаровський очолити МОЗ? Лікар дав відповідь

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
16 жовтня, 23:44
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Доктор Комаровський заявив, що завжди готовий радити владі при прийнятті рішень в області охорони здоров'я
Доктор Комаровський розповів, чи хотів очолити МОЗ
Доктор Комаровський розповів, чи хотів очолити МОЗ / Фото: Колаж: Сьогодні

Відомий український педіатр Євгеній Комаровський, який раніше емоційно висловився про ініціативи секретаря РНБО, розповів, що ніколи не хотів стати міністром охорони здоров'я. За його словами, про це говорили всі, крім нього.

Таку заяву Комаровський зробив в етері програми "Україна з Тиграном Мартиросяном" на каналі "Україна 24".

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Лікар підкреслив, що лікувати людей і керувати міністерством – абсолютно різні речі.

"Про те, щоб я був міністром охорони здоров'я, і мови бути не може. Це не моя посада. Ніхто не може зрозуміти, що лікувати людей і керувати охороною здоров'я – різні науки. Є наука, називається "організація охорони здоров'я", менеджмент охорони здоров'я і так далі. Яке це має відношення до мене?", – сказав він.

Однак Комаровський підкреслив, що завжди готовий давати поради владі, оскільки знає, як приймаються рішення і реальну ситуацію у лікарнях.

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Перестановки в Міністерстві охорони здоров'я

Цієї весни Рада відправила у відставку тодішнього міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Клопотання про його звільнення подав прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Уточнив, що зробив це через зрив кампанії по вакцинації проти коронавірусу.

20 травня вже колишній головний санітарний лікар і заступник Степанова Віктор Ляшко призначений новим главою МОЗ. Ляшко став 22-м міністром охорони здоров'я України та вже 4-м главою МОЗ з початку пандемії коронавірусу.

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