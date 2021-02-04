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Карантин в Україні продовжать до 30 квітня – Шмигаль

4 лютого, 11:56

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Навесні українці точно житимуть в карантинних обмеженнях

Загальнонаціональний карантин в Україні продовжать до 30 квітня, але і це ще не кінець обмеженням. Про це заявив під час зустрічі Асоціації "Глобальний огляд економіки України" прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Карантин будемо продовжувати до 30 квітня, але, швидше за все, це, на жаль, – не кінцева дата, коли карантин буде завершено. Він триватиме в тій чи іншій формі", – сказав він.

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При цьому Шмигаль наголосив, що карантин може змінюватися: або обмеження будуть пом'якшуватися, або посилюватися – залежно від епідеміологічної ситуації.

"Не потрібно зараз якихось ілюзій – ми все ще перебуваємо на етапі боротьби з коронавірусом і очікуємо перемоги в цьому році. Але квітень буде показником, як ми будемо рухатися далі", – підкреслив глава уряду.

Як повідомляли новини "Сьогодні", в Україні локдаун закінчився 24 січня і тепер країна живе в загальнонаціональному карантині з обмеженнями "помаранчевої зони" до кінця лютого. Однак уряд буде не просто продовжувати його, а знову введе адаптивний карантин.

Відео: Сьогодні

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карантин Денис Шмигаль

Джерело: Сьогодні

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