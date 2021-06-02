Куртки і парасольки не ховаємо: 2 червня на погодному фронті без змін (карта)

У другий умовно літній день дощитиме в основному на сході і трохи в центрі і на півдні, також обіцяють вітер

Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

У середу, 2 червня, синоптики обіцяють невеликі дощі в кількох регіонах і температуру в середньому по країні як і раніше не вище 18 градусів, а також вітер.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У другий умовно літній день дощитиме в основному на сході і трохи в центрі і на півдні. Досить висока в останні дні температура на сході зрівняється з усією Україною і опуститься до 17-19 градусів. У південних і центральних регіонах як і раніше 16-18 градусів.

На півночі України буде сухо, але також зовсім не жарко – температура не підніметься вище 18 градусів.

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Стабільно прохолодно буде і на заході – в середньому 15-17 градусів, зате не обіцяють і дощів – тільки змінну хмарність.

У Києві очікується 16-18 градусів без опадів, вітер 7-12 м/с.

Нагадаємо, згідно з прогнозом на тиждень, дощів в Україні стане менше, а до вихідних вони зовсім майже закінчаться, спеки ж в найближчі кілька днів чекати не варто.

Ми також писали, що в перший день літа українські Карпати засипало снігом, а температура у горах опустилася до 1 градуса морозу.