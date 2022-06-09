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KAZKA, ONUKA, "Друга Ріка" виступлять на Stand With Ukraine

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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9 червня, 18:54
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Музиканти візьмуть участь у благодійному концерті на підтримку України
ONUKA, "Друга Ріка", KAZKA виступлять у благодійному концерті на підтримку України / Фото: instagram.com/kazka.band, instagram.com/onukaofficial, facebook.com/DrugaRika. Колаж: Сьогодні
ONUKA, "Друга Ріка", KAZKA виступлять у благодійному концерті на підтримку України / Фото: instagram.com/kazka.band, instagram.com/onukaofficial, facebook.com/DrugaRika. Колаж: Сьогодні

12 червня 2022 року у Théâtre de Verdure у Ніцці відбудеться благодійний вечір Stand With Ukraine на підтримку України, яка бореться за свою свободу та незалежність.

Винятково у Ніцці будуть 3 сучасних українських гурти.

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Розпочне вечір гурт KAZKA – справжній посол сучасної української музики, чиї пісні "Плакала" та "Свята" сколихнули світ своєю популярністю.

Продовжить вечір український електро-фолк гурт ONUKA – один із найкращих представників української музики сьогодення. Органічне поєднання сучасної поп-музики, традиційних українських мотивів та прогресивного електронного звучання, а також захоплююче візуальне виконання ONUKA не залишить байдужим нікого з присутніх у залі театру.

Хедлайнером вечора стане гурт "Друга Ріка" – їх називають легендою української рок-музики, адже вони співають душею. Їхні концерти дарують неповторні відчуття, а їхня музика – знайде місце у серці кожного.

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Концерт 12 червня – це благодійна акція, спрямована на збір коштів на підтримку України та водночас відкриття сучасної української культури та надзвичайної творчої енергії її молодості французькому глядачеві.

Усі кошти, зібрані під час цього вечора, будуть передані на підтримку України у її боротьбі за свободу та захист усієї європейської культури, яка знаходиться під загрозою знищення.

Квитки на концерт можна купити за посиланням – https://choko.link/sova

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