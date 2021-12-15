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Кернес "повернеться" до Харкова: де можна побачити (фото)

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
15 грудня, 11:01
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Пам'ять про нього назавжди залишиться в місті, яким він керував довгих 10 років
Генадій Кернес був мером Харкова протягом 10 років.
Генадій Кернес був мером Харкова протягом 10 років. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Харкові встановлять пам'ятник колишньому меру Генадію Кернесу. Він очолював місто у 2010-2020 роках.

Про це повідомили у пресслужбі Харківської міськради.

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Над виготовленням пам'ятника працює скульптор Олександр Рідний.

Яким буде монумент

За планом, він має передавати характер харківського градоначальника. Кернес буде зображеним таким, що йде. Спочатку пам'ятник виготовлять у глині, щоб, якщо знадобиться, внести корективи.

"Було кілька варіантів, і обрати один із них – складне завдання, бо Геннадій Адольфович був багатогранною особистістю. Кожен із проєктів, який ми розглядали, має право на життя. Пам'ятник має бути динамічним, адже суть Геннадія Адольфовича – це постійний рух, робота, перетворення. Тому ми обрали той монумент, який відповідає його характеру", – розповів чинний мер Ігор Терехов.

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Де можна буде побачити пам'ятник

Монумент встановлять на місці поховання Геннадія Кернеса на міському цвинтарі №2.

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Яким буде пам'ятник Кернесу. Фото: Міськрада Харкова

Пам'ять про Генадія Кернеса

Депутати Харківської міськради проголосували за присвоєння звання Почесного громадянина видатним харків'янам. Мер Геннадій Кернес став першим, хто отримав це звання посмертно.

Терехов також заявляв, що в честь Кернеса в місті мають намір назвати проспект і встановити пам'ятник.

Геннадій Кернес помер внаслідок ускладнень від коронавірусу у грудні 2020 року.

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