Київ накрив смог: люди скаржаться на задимлення (фото)

У багатьох районах Києва стоїть смог, відчувається сильний запах гару, але конкретної пожежі немає.
Про це написали в Telegram-каналі dtp.kiev.ua.
"Водночас якоїсь конкретної пожежі немає, звідки йде дим – поки що незрозуміло", – зазначили у Telegram.
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Жителі міста помітили смог у північних та центральних частинах Києва.
Радник глави МВС Вадим Денисенко у Facebook пояснив, звідки з'явився смог.
У чому причина:
- Догорає сміттєзвалище біля Нових Петрівців.
- Безвітряна погода. Як тільки вітер з‘явиться, смог від роботи теплоелектростанцій і димів від загорянь в околицях Києва розвіється.
- У Чорнобильській зоні з погляду пожежної ситуації все спокійно. Радіаційний фон у нормі.
У КМДА зазначили, що смог пов'язаний зі зміною погодних умов, зокрема напрямком вітру.
"За даними фахівців, якість повітря відповідає нормам. Але просимо не відкривати вікна та не виходити з дому без потреби", - написали у повідомленні.
ДСНС сайту "Сьогодні" повідомила, що наразі у Києві та області спостерігається загазованість повітря, яка пов’язана з погодними умовами, що сприяють накопиченню забруднювачів на поверхні землі.
"Смог сьогодні не є причиною для паніки в суспільстві. Зокрема, станом на 07:00 ранку 19 березня у Київській області не зафіксовано пожеж в екосистемах, у Зоні відчуження та поблизу ЧАЕС", – повідомили у ДСНС.
Там додали, що протягом доби 18 березня працівники ДСНС у Київській області ліквідували 21 пожежу на відкритих територіях, а саме займання трав'яного настилу, які були спричинені необережним походженням з вогнем громадян.
Правила поведінки в задимленому приміщенні:
- закрийте двері/вікна, віконні та дверні отвори завісьте вологою тканиною;
- пийте більше води, часто вмивайтеся;
- для захисту від диму використовуйте захисні маски, зволожені водою;
- утримуйтеся від куріння під час задимлення.
Якість повітря у Києві
У Києві встановлено 368 станції моніторингу стану атмосферного повітря, з них 121 працює (вони зображені кольоровими колами на карті). Про це свідчать дані сервісу SaveEcoBot.
Рівень забруднення повітря у більшості районів зараз характеризується як "шкідливий".
Рівень забруднення зараз досить високий, якщо порівнювати дані якості повітря за останній місяць.
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