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День Європи в Україні: онлайн-трансляція Київського безпекового форуму

15 травня, 08:50

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Учасники форуму також обговорять, як ЄС і США можуть допомогти Україні впоратися з Росією

Київський безпековий форум 15 травня о 9:00 проводить онлайн-дискусію, присвячену Дню Європи в Україні. Війна Росії проти нашої незалежності надає цьому дню особливого значення.

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Теми Форуму:

  • Що значить для нас ідея Європи.
  • Який прогрес досягнуто на шляху інтеграції України до ЄС і НАТО.
  • Що слід очікувати від саміту НАТО у червні 2021.
  • Як переконати Захід надати Україні План дій щодо членства в НАТО.
  • Як посилити співпрацю ЄС і США для протидії російській агресії.

Учасники дискусії:

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  • Ольга Стефанишина – віцепрем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції;
  • Яцек Чапутович – міністр закордонних справ Польщі в 2018-2020 роках;
  • Александер Вершбоу – почесний член Атлантичної ради, заступник генерального секретаря НАТО в 2012-2016 роках;
  • Арсеній Яценюк – прем'єр-міністр України у 2014-2016 роках, голова Київського безпекового форуму;
  • Данило Лубківський – директор Київського безпекового форуму (модератор дискусії).

Київський безпековий форум – головний міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" 2007 року.

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Нагадаємо, на минулій дискусії КФБ говорили про унікальні шанси партнерства України і США. Так, Арсеній Яценюк говорив, що Європа і США повинні виступити єдиним фронтом проти Росії.

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