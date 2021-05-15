День Європи в Україні: онлайн-трансляція Київського безпекового форуму

Учасники форуму також обговорять, як ЄС і США можуть допомогти Україні впоратися з Росією

Київський безпековий форум 15 травня о 9:00 проводить онлайн-дискусію, присвячену Дню Європи в Україні. Війна Росії проти нашої незалежності надає цьому дню особливого значення.

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Теми Форуму:

Що значить для нас ідея Європи.

Який прогрес досягнуто на шляху інтеграції України до ЄС і НАТО.

Що слід очікувати від саміту НАТО у червні 2021.

Як переконати Захід надати Україні План дій щодо членства в НАТО.

Як посилити співпрацю ЄС і США для протидії російській агресії.

Учасники дискусії:

Ольга Стефанишина – віцепрем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції;

– віцепрем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції; Яцек Чапутович – міністр закордонних справ Польщі в 2018-2020 роках;

– міністр закордонних справ Польщі в 2018-2020 роках; Александер Вершбоу – почесний член Атлантичної ради, заступник генерального секретаря НАТО в 2012-2016 роках;

– почесний член Атлантичної ради, заступник генерального секретаря НАТО в 2012-2016 роках; Арсеній Яценюк – прем'єр-міністр України у 2014-2016 роках, голова Київського безпекового форуму;

– прем'єр-міністр України у 2014-2016 роках, голова Київського безпекового форуму; Данило Лубківський – директор Київського безпекового форуму (модератор дискусії).

Київський безпековий форум – головний міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" 2007 року.

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Нагадаємо, на минулій дискусії КФБ говорили про унікальні шанси партнерства України і США. Так, Арсеній Яценюк говорив, що Європа і США повинні виступити єдиним фронтом проти Росії.