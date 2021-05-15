День Європи в Україні: онлайн-трансляція Київського безпекового форуму

Київський безпековий форум 15 травня о 9:00 проводить онлайн-дискусію, присвячену Дню Європи в Україні. Війна Росії проти нашої незалежності надає цьому дню особливого значення.
Теми Форуму:
- Що значить для нас ідея Європи.
- Який прогрес досягнуто на шляху інтеграції України до ЄС і НАТО.
- Що слід очікувати від саміту НАТО у червні 2021.
- Як переконати Захід надати Україні План дій щодо членства в НАТО.
- Як посилити співпрацю ЄС і США для протидії російській агресії.
Учасники дискусії:
- Ольга Стефанишина – віцепрем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції;
- Яцек Чапутович – міністр закордонних справ Польщі в 2018-2020 роках;
- Александер Вершбоу – почесний член Атлантичної ради, заступник генерального секретаря НАТО в 2012-2016 роках;
- Арсеній Яценюк – прем'єр-міністр України у 2014-2016 роках, голова Київського безпекового форуму;
- Данило Лубківський – директор Київського безпекового форуму (модератор дискусії).
Київський безпековий форум – головний міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" 2007 року.
Нагадаємо, на минулій дискусії КФБ говорили про унікальні шанси партнерства України і США. Так, Арсеній Яценюк говорив, що Європа і США повинні виступити єдиним фронтом проти Росії.