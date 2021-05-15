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День Европы в Украине: онлайн-трансляция Киевского форума по безопасности

15 мая, 08:50

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Участники форума также обсудят, как ЕС и США могут помочь Украине справиться с Россией

Киевский форум по безопасности 15 мая в 9:00 проводит онлайн-дискуссию, посвященную Дню Европы в Украине. Война России против нашей независимости придает этому дню особое значение.

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Темы Форума:

  • Что значит для нас идея Европы.
  • Какой прогресс достигнут на пути интеграции Украины в ЕС и НАТО.
  • Что следует ожидать от саммита НАТО в июне 2021.
  • Как убедить Запад предоставить Украине План действий по членству в НАТО.
  • Как усилить сотрудничество ЕС и США для противодействия российской агрессии.

Участники дискуссии:

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  • Ольга Стефанишина – вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции;
  • Яцек Чапутович – министр иностранных дел Польши в 2018-2020 годах;
  • Александр Вершбоу – почетный член Атлантического совета, заместитель генерального секретаря НАТО в 2012-2016 годах;
  • Арсений Яценюк – премьер-министр Украины в 2014-2016 годах, председатель Киевского форума;
  • Даниил Лубкивский – директор Киевского форума (модератор дискуссии).

Киевский форум по безопасности – главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основан Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.

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Напомним, на прошлой дискуссии КФБ говорили об уникальных шансах партнерства Украины и США. Так, Арсений Яценюк говорил, что Европа и США должны выступить единым фронтом против России.

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