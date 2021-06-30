"Кисень, що так необхідний". Зеленський покликав Папу Римського до України

Телефонний дзвінок відбувся на 20-ту річницю історичної поїздки Іоанна Павла II до України – Франциск має повторити візит свого попередника

Незабаром після візиту прем'єр-міністра України до Ватикану президент Володимир Зеленський зателефонував Папі Римському Франциску.

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Про це повідомили в Офісі президента.

Президент зазначив, що рівно 20 років тому в цей час Папа Римський Іоанн Павло II був з візитом в Україні, і що в серцях мільйонів українців живе пам'ять про цей час і про самого понтифіка.

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Нагадавши слова Іоанна Павла про те, що "Європа має дихати двома легенями: західною і східною", Зеленський підкреслив, що Україна – невід'ємна частина східної легені Європи.

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"Візиту Вашої Святості чекає насамперед народ України", – сказав Зеленський.

Він ще раз запросив Франциска відвідати Україну з візитом, назвавши це "киснем, що так необхідний". Глава держави підкреслив, що зустріч з українцями на українській землі стане доленосною подією.

Президент також зазначив, що в Україні мирно співіснують і відчувають себе комфортно представники всіх конфесій, а також що в країні немає виражених міжконфесійних конфліктів і практично відсутні спекуляції на темі віри.

Обговорили також воєнні дії на Донбасі. Зокрема, Зеленський висловив подяку за те, що Папа Римський постійно молиться за мир і спокій в Україні, а також розповів про страшні наслідки конфлікту – 14 тис. втрачених життів і 1,5 млн біженців.

Назвавши Святий Престол світовим моральним авторитетом, президент попросив сприяти мирному вирішенню конфлікту.

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"Ми розраховуємо на взаємодію зі Святим Престолом і вашу підтримку у привнесенні миру на Донбас. Підтримка світової спільноти й духовних лідерів є вкрай важливою", – додав Зеленський.

Крім того, він нагадав про необхідність якнайшвидшої беатифікації митрополита Української греко-католицької церкви Андрія Шептицького.

Нагадаємо, що український лідер зустрічався з главою Римсько-католицької церкви єдиного разу в лютому 2020 року.

Про що ще говорять в Україні та світі 30 червня, дивіться у відеосюжеті: