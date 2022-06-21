Кива оселився у Підмосков'ї – в яких умовах живе зрадник (фото, відео)

Екснардеп від ОПЗЖ Ілля Кива може жити в елітному котеджному містечку Agalarov Estate у Підмосков'ї. Він розташований поблизу міста Покровського. Також політик придбав броньований позашляховик Toyota Land Cruiser 200 другого рестайлінгу. Його ціна становить близько 15-20 млн рублів (8 093 905,72 гривень або 10 791 874,29 гривень).
Про це повідомляють журналісти Bihus.Info.
Деталі
Журналісти з'ясували, що Кива часто їздить до Москви з боку села Покровське у Західному Підмосков'ї. Можливо, він мешкає на території котеджного містечка Agalarov Estate. Біля нього політика бачили на АЗС, у супермаркетах та фітнес-центрі Crocus.
Крім того, журналісти встановили можливі місця проживання родичів Киви. Його мати, ймовірно, живе в Іспанії, в провінції Аліканте. Брат Дмитро має фірму у Великій Британії – D Design and Development LTD, і зареєстрований у Брумлі. 25-річна сестра Киви живе та працює у Люцерні (Швейцарія).
Котеджне містечко Agalarov Estate
Ситуація з Кивою
- Суд дозволив Державному бюро розслідувань заочно розслідувати справу про державну зраду колишнього народного депутата Іллі Киви. Наразі він перебуває у міжнародному розшуку.
- 6 березня народному депутату України Іллі Киві повідомили підозру у державній зраді та публічних закликах до зміни меж території України.
- До цього народний депутат Кива дозволяв собі дії та висловлювання проти України та її народу. Наприклад, наприкінці минулого року нардеп заявив, що Україна має стати частиною єдиної держави з Російською Федерацією.
- Влітку Кива привітав українців з Днем молоді у "радянській" шапці з зіркою. Внаслідок цього українські націоналісти подали заяву до ДБР з вимогою відкрити кримінальне провадження.
- Нерухомість Киви було виявлено в елітному кварталі в Кончі-Заспі під Києвом. Квартиру 500 кв. м нардеп купив рік тому, але хто дав йому гроші – Медведєв чи Путін – незрозуміло.