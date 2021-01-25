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ЗНО-2021: коли і як будуть проводити

25 січня, 16:46

Віталій Семченко Віталій Семченко

На пробне тестування вже зареєструвалися майже 140 тис. осіб

Глава міністерства освіти Сергій Шкарлет розповів, як будуть проводити зовнішнє незалежне тестування в умовах пандемії і карантинних обмежень.

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Про це він написав в своєму Telegram-каналі.

Пробне ЗНО

Пробне ЗНО відбудеться 10 квітня. Кожен учасник зможе здати тест по одному навчальному предмету, а також додатково завантажити тестові зошити з будь-яких навчальних предметів з переліку і пройти тестування вдома, внести 10-14 квітня свої відповіді до спеціального сервісу, щоб 16 квітня отримати результати.

На пробне тестування вже зареєструвалися майже 140 тис. осіб. Але остаточні цифри будуть відомі пізніше.

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Як проводитимуть іспити

З 1 лютого почнеться реєстрація учасників в основній сесії ЗНО. Уряд розробив кілька варіантів його проведення:

  • в повноформатному режимі;
  • як державна підсумкова атестація у формі ЗНО або як ДПА в навчальних закладах (за вибором здобувача освіти).
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"Доцільність імплементації одного з них буде розглядатися в березні на засіданні Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій", – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше міністр Шкарлет розповів, як працюють школи після завершення локдауну.

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тестування міністерство освіти ЗНО Сергій Шкарлет
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