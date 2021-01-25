ЗНО-2021: коли і як будуть проводити

Глава міністерства освіти Сергій Шкарлет розповів, як будуть проводити зовнішнє незалежне тестування в умовах пандемії і карантинних обмежень.
Про це він написав в своєму Telegram-каналі.
Пробне ЗНО
Пробне ЗНО відбудеться 10 квітня. Кожен учасник зможе здати тест по одному навчальному предмету, а також додатково завантажити тестові зошити з будь-яких навчальних предметів з переліку і пройти тестування вдома, внести 10-14 квітня свої відповіді до спеціального сервісу, щоб 16 квітня отримати результати.
На пробне тестування вже зареєструвалися майже 140 тис. осіб. Але остаточні цифри будуть відомі пізніше.
Як проводитимуть іспити
З 1 лютого почнеться реєстрація учасників в основній сесії ЗНО. Уряд розробив кілька варіантів його проведення:
- в повноформатному режимі;
- як державна підсумкова атестація у формі ЗНО або як ДПА в навчальних закладах (за вибором здобувача освіти).
"Доцільність імплементації одного з них буде розглядатися в березні на засіданні Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій", – сказано в повідомленні.
Нагадаємо, раніше міністр Шкарлет розповів, як працюють школи після завершення локдауну.
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