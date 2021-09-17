Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
Що розгляне РНБО? Що розгляне РНБО? 💥 Загострення на Донбасі ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 💰 Легалізація криптовалют в Україні
СЬОГОДНІ Новини України

Комітет Ради підтримав закон про олігархів

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
17 вересня, 15:53
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
З часу першого читання документ майже не змінився – врахували лише 13 поправок з 1 271
1 липня Верховна Рада прийняла законопроект №5599
1 липня Верховна Рада прийняла законопроект №5599 / Фото: Сьогодні

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони підтримавзаконопроєкт № 5599 про олігархів до другого читання.

Про це повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк в Telegram.

Реклама

За його словами, на засіданні 10 депутатів підтримали документ, тільки один голосував "проти". З часу першого читання документ залишився майже незмінним – було враховано лише 13 поправок з 1 271.

Він уточнив, що згідно з рішенням комітету, в залі законопроєкт можуть розглянути за новою спецпроцедурою – без права депутатів вносити свої поправки. Голосування пропонується проводити не за кожну статтю закону, а пакетами. На думку нардепа, це грубе порушення регламенту.

Читайте також:

Реклама

Закон про олігархів Україну взагалі не потрібен – заяви європейських експертів

Що відомо про закон про олігархів

  • Законопроєкт про деолігархізацю (№5599) був зареєстрований у Верховній Раді в червні 2021 року за ініціативою президента України. Цей законопроєкт отримав негативну оцінку Головного науково-експертного управління Ради. А профільний комітет зробив висновок про те, що в законопроєкт потрібно внести велику кількість принципових правок. Проте Рада ухвалила законопроєкт за основу під час засідання 1 липня 2021 року.
  • Повна назва законопроєкту – "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".
  • Мета законопроєкту – обмежити вплив олігархів на держструктури. Тобто він повинен протидіяти лобізму. А також на громадську думку, зокрема через медіа.
  • Проте, законопроєкт викликав неоднозначні оцінки у українських та зарубіжних політиків і експертів. Так, на думку українського омбудсмена Людмили Денисової, в законопроєкті є порушення Конституції.
  • Законопроєкт передбачає ведення "реєстру олігархів". Люди, які потрапляють до цього реєстру, можуть бути обмежені в деяких правах.
  • Реєстр буде вести РНБО – орган, який безпосередньо підконтрольний президенту України. Критерії "олігарха" в законопроєкті розмиті. Примітно, що один із критеріїв – вплив останніх на медіа. У тексті законопроєкту неодноразово згадуються слова "засоби масової інформації", "телебачення", "друковані та інтернет-видання", тому критики законопроєкту вбачають у ньому спробу обмеження свободи слова.

Більш докладніше про те, що зміниться в законопроекті до другого читання, читайте в матеріалі "Сьогодні": У Раді розповіли, яким буде закон про олігархів до другого читання.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
Найпопулярніше сьогодні за 24 години
В тренді
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

17 вересня 1991. Постановою Верховної Ради України міністром соціального забезпечення України призначено Аркадія Єршова…

Зануритись у той день
Генератор гордості
Кайфони від того, що ти - українець!
статистика
Курс гривні СЬОГОДНІ

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.67

Євро (€)

31.37

Російський рубль (₽)

0.37

COVID-19 в Україні
6624 випадки за добу
Докладніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти