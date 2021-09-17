Комітет Ради підтримав закон про олігархів

З часу першого читання документ майже не змінився – врахували лише 13 поправок з 1 271

1 липня Верховна Рада прийняла законопроект №5599 / Фото: Сьогодні

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони підтримавзаконопроєкт № 5599 про олігархів до другого читання.

Про це повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк в Telegram.

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За його словами, на засіданні 10 депутатів підтримали документ, тільки один голосував "проти". З часу першого читання документ залишився майже незмінним – було враховано лише 13 поправок з 1 271.

Він уточнив, що згідно з рішенням комітету, в залі законопроєкт можуть розглянути за новою спецпроцедурою – без права депутатів вносити свої поправки. Голосування пропонується проводити не за кожну статтю закону, а пакетами. На думку нардепа, це грубе порушення регламенту.

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Що відомо про закон про олігархів

Законопроєкт про деолігархізацю (№5599) був зареєстрований у Верховній Раді в червні 2021 року за ініціативою президента України. Цей законопроєкт отримав негативну оцінку Головного науково-експертного управління Ради. А профільний комітет зробив висновок про те, що в законопроєкт потрібно внести велику кількість принципових правок. Проте Рада ухвалила законопроєкт за основу під час засідання 1 липня 2021 року.

за основу під час засідання 1 липня 2021 року. Повна назва законопроєкту – "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

Мета законопроєкту – обмежити вплив олігархів на держструктури. Тобто він повинен протидіяти лобізму. А також на громадську думку, зокрема через медіа.

Проте, законопроєкт викликав неоднозначні оцінки у українських та зарубіжних політиків і експертів. Так, на думку українського омбудсмена Людмили Денисової , в законопроєкті є порушення Конституції .

, в законопроєкті є . Законопроєкт передбачає ведення "реєстру олігархів". Люди, які потрапляють до цього реєстру, можуть бути обмежені в деяких правах.

Реєстр буде вести РНБО – орган, який безпосередньо підконтрольний президенту України. Критерії "олігарха" в законопроєкті розмиті. Примітно, що один із критеріїв – вплив останніх на медіа. У тексті законопроєкту неодноразово згадуються слова "засоби масової інформації", "телебачення", "друковані та інтернет-видання", тому критики законопроєкту вбачають у ньому спробу обмеження свободи слова.

Більш докладніше про те, що зміниться в законопроекті до другого читання, читайте в матеріалі "Сьогодні": У Раді розповіли, яким буде закон про олігархів до другого читання.