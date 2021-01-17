Коронавірус в Україні: після суботи кількість нових випадків різко обвалилася

Як і кількість тестів – їх зробили більш як удвічі менше, ніж вчора

/ Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

В Україні за останню добу виявлено 5990 нових випадків інфікування коронавірусом – на 1739 менше порівняно з даними за 16 січня.

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Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

За минулу добу в країні:

госпіталізували – 2083 особи;

померли – 116 осіб;

одужали – 8 777 осіб;

зробили тестувань – 27 975.

Найбільше підтверджених випадків зараження в Києві – 793, Запорізькій області – 332, Одеській – 330, Миколаївській – 328.

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Загалом протягом пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 1 160 682 особи, одужали – 865 960. Коронавірус забрав життя 20 802 українців.

Протягом усього тижня кількість нових випадків зростала. Але за 16 січня нових випадків виявили на 470 менше, ніж за 15 січня. Пішла на зниження і кількість тестів на коронавірус: 49 596 проти 48 700.

Сьогоднішнє різке зниження, очевидно, теж пов'язано з кількістю тестувань. Воно обвалилося ще сильніше – за минулу добу їх провели на 20 725 менше порівняно з вчорашніми 48 700.

Раніше ми повідомляли, що безкоштовно вакцину від COVID-19 зможе отримати тільки половина українців. Решті доведеться або не вакцинуватися, або шукати і оплачувати вакцину самостійно. Напередодні народний депутат від "Слуги народу" Євген Кравчук озвучив ймовірну вартість – близько 700 грн.

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Також нагадаємо, 12 січня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що локдаун в Україні можуть продовжити і після 24 січня. За його словами, це підтримує і він сам, і його радники, і провідні епідеміологи країни.

Крім того, в Україні бізнес тепер можуть оштрафувати за клієнта без маски. Передбачається, що такі норми дадуть власникам бізнесу мотивацію не пускати в приміщення клієнтів, які порушують масковий режим.

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