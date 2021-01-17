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Коронавірус в Україні: після суботи кількість нових випадків різко обвалилася

17 січня, 08:15

Світлана Кузьменко Світлана Кузьменко

Як і кількість тестів – їх зробили більш як удвічі менше, ніж вчора

/ Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

В Україні за останню добу виявлено 5990 нових випадків інфікування коронавірусом – на 1739 менше порівняно з даними за 16 січня.

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Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

За минулу добу в країні:

  • госпіталізували – 2083 особи;
  • померли – 116 осіб;
  • одужали – 8 777 осіб;
  • зробили тестувань – 27 975.

Найбільше підтверджених випадків зараження в Києві – 793, Запорізькій області – 332, Одеській – 330, Миколаївській – 328.

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Загалом протягом пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 1 160 682 особи, одужали – 865 960. Коронавірус забрав життя 20 802 українців.

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Протягом усього тижня кількість нових випадків зростала. Але за 16 січня нових випадків виявили на 470 менше, ніж за 15 січня. Пішла на зниження і кількість тестів на коронавірус: 49 596 проти 48 700.

Сьогоднішнє різке зниження, очевидно, теж пов'язано з кількістю тестувань. Воно обвалилося ще сильніше – за минулу добу їх провели на 20 725 менше порівняно з вчорашніми 48 700.

Раніше ми повідомляли, що безкоштовно вакцину від COVID-19 зможе отримати тільки половина українців. Решті доведеться або не вакцинуватися, або шукати і оплачувати вакцину самостійно. Напередодні народний депутат від "Слуги народу" Євген Кравчук озвучив ймовірну вартість – близько 700 грн.

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Також нагадаємо, 12 січня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв, що локдаун в Україні можуть продовжити і після 24 січня. За його словами, це підтримує і він сам, і його радники, і провідні епідеміологи країни.

Крім того, в Україні бізнес тепер можуть оштрафувати за клієнта без маски. Передбачається, що такі норми дадуть власникам бізнесу мотивацію не пускати в приміщення клієнтів, які порушують масковий режим.

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