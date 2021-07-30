В Україні кілька днів поспіль зростає захворюваність на COVID-19, при цьому кількість тих, хто одужав, залишається на тому ж рівні

Кількість нових випадків інфікування зростає. Колаж: "Сьогодні"

В Україні кілька днів поспіль зростає захворюваність на COVID-19. У четвер, 29 липня, зафіксували 962 нових випадки коронавірусу. Для порівняння, добою раніше було 846 випадків, а на початку цього тижня – 213.

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Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

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Усього в Україні за час епідемії 2 251 869 осіб захворіли на COVID-19.

За 29 липня вилікувалися 504 особи (усього – 2 186 353). Померли від ковіду 14 українців (з початку епідемії – 52 930).

В тренді Коронавірус в Україні набирає обертів. За добу заразилися майже 1000 осіб

Коронавірус в Україні 30 липня. Джерело: МОЗ

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Нагадаємо, раніше в МОЗ заявляли, що результати тестування на наявність антитіл до коронавірусу вкрай ненадійні і не дозволяють робити переконливі висновки, особливо щодо рівня імунного захисту людини.

Крім того, в Олександрівській лікарні Києва помер один з шести пацієнтів, у яких раніше виявили індійський штам коронавірусу "Дельта".

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Всі подробиці в спецтемі Коронавірус NEW: штам Дельта