Кришив окупантів та їх техніку, як французький батон. Історія Героя України Олександра Куркуби

Олександр чудово виявив себе на війні з Росією і навіть був удостоєний нагороди від президента Зеленського

Стала відома особа ще одного Героя України / Фото: Колаж: Сьогодні

З початку повномасштабного вторгнення в Україну капітан збройних сил України льотчик літака Су-24 Олександр Кукурба показав найвищий результат ведення повітряного бою.

Льотчик із Миколаївської області Кукурба є найрезультативнішим пілотом бомбардувальника Су-24 в Україні. Він щодня знищує безліч російської військової техніки. "Накришив окупантів більше, ніж крихт, при різанні французького батона" – так товариші по службі жартома говорили про Олександра.

Реклама

З початку збройної агресії РФ Кукурба виконав 14 бойових вильотів, знищив 15 танків, близько 50 бойових одиниць бронетехніки та інших засобів, а також близько 300 чоловік живої сили ворога.

Президент України Володимир Зеленський за результативність надав звання Героя України Кукурбе. Глава держави зазначив, що завдяки сміливим діям Героя знищено десятки одиниць ворожої техніки та сотні окупантів.

"Звання Героя України надано майору Кукурбі Олександру Васильовичу, начальнику розвідки штабу 299 бригади тактичної авіації Збройних сил України", – сказав він.

Звання Герой України йому присвоєно з врученням ордена "Золота Зірка" (14 квітня 2022 року) – за особисту мужність та героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Реклама

Також йому вручено орден Богдана Хмельницького ІІІ ст. (22 березня 2022) — за особисту мужність та самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

Історії інших героїв

Герой України Юліан Ступак загинув у свої неповні 22 роки у званні лейтенанта, на посаді командира взводу під час збройного протистояння підступним окупантам у Харківській області.

Андрій Норов – звичайний українець, який захищав свою країну від російських окупантів. Проте, на жаль, на війні без втрат немає. Захисника вбили російські загарбники, коли він боронив Київську область.

Офіцер 28 ОМБр Андрій Зотов є морським біологом. Про повномасштабне вторгнення РФ він дізнався перебуваючи у складі експедиції на антарктичній станції Академіка Вернадського. В результаті чоловік приїхав на батьківщину захищати свою країну. .