Кривава стрілянина у Дніпрі. Зеленський поставив вимоги копам

Президент України Володимир Зеленський прокоментував розстріл п'ятьох людей у Дніпрі та висловив співчуття рідним загиблих. Він зажадав від поліції якнайшвидше розкрити справу та інформувати людей про всі подробиці.
Про це президент написав у своєму Telegram-каналі.
"Будь-яка допомога, необхідна близьким жертвам цього страшного злочину, має бути надана невідкладно. Щирі співчуття тим, хто сьогодні втратив рідних", – написав президент.
Далі по темі
Зеленський очікує, що поліцейські повідомлятимуть українців про всі деталі трагедії.
"Мотиви вбивці, те, як таке стало можливим – все має бути проаналізовано максимально детально. Обов'язкові кадрові висновки мають бути зроблені найближчим часом", – додав глава держави.
Деталі ПП
- Інцидент стався близько 4-ї години ранку 27 січня. Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього, а потім відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати.
- Двоє встигли вибігти на вулицю інабрати по телефону поліцію та швидку. Зловмисник утік, та його вже затримали копи.
- На місці події загинуло 5 людей, 5 поранено.
- Стрілок – солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 року народження. За даними силовиків, хлопець родом з Одеської області.
- Як стало відомо "Сьогодні", солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний в охороні "Південмашу".
Читайте також:
- Без сім'ї і працював комірником. Що відомо про нацгвардійця Рябчука, який вчинив стрілянину в Дніпрі
- У Дніпрі затримали солдата, який влаштував криваву стрілянину (фото) – оновлено
- Кривавий розстріл у Дніпрі. Ми дізналися, в якому стані поранені (оновлено)
- Жахлива стрілянина в людей у Дніпрі: з'явилися фото загиблих (18+)