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Кривава стрілянина у Дніпрі. Зеленський поставив вимоги копам

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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27 січня, 11:01
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Президент України очікує, що копи якнайшвидше розслідують справу і суд покарає стрілка
Зеленський прокоментував стрілянину у Дніпрі
Зеленський прокоментував стрілянину у Дніпрі / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський прокоментував розстріл п'ятьох людей у Дніпрі та висловив співчуття рідним загиблих. Він зажадав від поліції якнайшвидше розкрити справу та інформувати людей про всі подробиці.

Про це президент написав у своєму Telegram-каналі.

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"Будь-яка допомога, необхідна близьким жертвам цього страшного злочину, має бути надана невідкладно. Щирі співчуття тим, хто сьогодні втратив рідних", – написав президент.

Зеленський очікує, що поліцейські повідомлятимуть українців про всі деталі трагедії.

"Мотиви вбивці, те, як таке стало можливим – все має бути проаналізовано максимально детально. Обов'язкові кадрові висновки мають бути зроблені найближчим часом", – додав глава держави.

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Деталі ПП

  • Інцидент стався близько 4-ї години ранку 27 січня. Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього, а потім відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати.
  • Двоє встигли вибігти на вулицю інабрати по телефону поліцію та швидку. Зловмисник утік, та його вже затримали копи.
  • На місці події загинуло 5 людей, 5 поранено.
  • Стрілок – солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 року народження. За даними силовиків, хлопець родом з Одеської області.
  • Як стало відомо "Сьогодні", солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний в охороні "Південмашу".

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