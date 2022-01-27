Кривава стрілянина у Дніпрі. Зеленський поставив вимоги копам

Президент України очікує, що копи якнайшвидше розслідують справу і суд покарає стрілка

Зеленський прокоментував стрілянину у Дніпрі / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський прокоментував розстріл п'ятьох людей у Дніпрі та висловив співчуття рідним загиблих. Він зажадав від поліції якнайшвидше розкрити справу та інформувати людей про всі подробиці.

Про це президент написав у своєму Telegram-каналі.

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"Будь-яка допомога, необхідна близьким жертвам цього страшного злочину, має бути надана невідкладно. Щирі співчуття тим, хто сьогодні втратив рідних", – написав президент.

Зеленський очікує, що поліцейські повідомлятимуть українців про всі деталі трагедії.

"Мотиви вбивці, те, як таке стало можливим – все має бути проаналізовано максимально детально. Обов'язкові кадрові висновки мають бути зроблені найближчим часом", – додав глава держави.

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