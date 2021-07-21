Великий бізнес почав вакцинувати своїх співробітників – Метінвест став першим

Вакцинація "Шахтаря". Колаж "Сьогодні"

Великий бізнес почав масово вакцинувати своїх співробітників. Першою це зробила компанія "Метінвест" Ріната Ахметова. На першому етапі щеплюють 12 тисяч метінвестівців, йдеться у сюжеті новин "Сьогодні".

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Під захистом має бути і український футбол – цілий автобус із гравцям "Шахтаря" сьогодні приїхав на корпоративну вакцинацію. Всією Командою досі мусили здавати ПЛР-тести кожні 3-4 дні – такі вимоги футбольних асоціацій. А коли увесь клуб повністю вакцинований, УЄФА дозволяє не тестувати гравців. Вакцинували футболістів по черзі – поки одним робили укол, інші – роздавали автографи фанатам. Воротар П’ятов зізнається, що серед своїх проводив агітацію.

"Я наполягав, щоб наші лікарі пояснили хлопцям, що це таке, тому що багато хто не обізнані. Сталося кілька випадків, які мене переконали, що за рахунок вакцинації летальних результатів менше. Я переконався в черговий раз, що це дійсно потрібно робити, ми повинні довіритися і повинні щепитися, якщо ми хочемо, щоб наші близькі, рідні були здорові", – каже П'ятов.

"Метінвест – перша з приватних компаній в Україні, яка розпочала цю сумісну програму з Міністерством охорони здоров'я. Кожен співробітник – це член нашої команди, і нам вкрай важливо, щоб кожен член нашої команди був здоровий", – зазначає керівник HR-департаменту "Метінвест".

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