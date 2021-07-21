Русский
$ 27,22
32,03
  1. Новини України

Великий бізнес почав вакцинувати своїх співробітників – Метінвест став першим

21 липня 2021 21:50

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко

Також сьогодні вакцинували футболістів "Шахтаря", а П'ятов став пропагандистом вакцинації

Вакцинація "Шахтаря". Колаж "Сьогодні"

Вакцинація "Шахтаря". Колаж "Сьогодні"

Великий бізнес почав масово вакцинувати своїх співробітників. Першою це зробила компанія "Метінвест" Ріната Ахметова. На першому етапі щеплюють 12 тисяч метінвестівців, йдеться у сюжеті новин "Сьогодні".

Реклама

Під захистом має бути і український футбол – цілий автобус із гравцям "Шахтаря" сьогодні приїхав на корпоративну вакцинацію. Всією Командою досі мусили здавати ПЛР-тести кожні 3-4 дні – такі вимоги футбольних асоціацій. А коли увесь клуб повністю вакцинований, УЄФА дозволяє не тестувати гравців. Вакцинували футболістів по черзі – поки одним робили укол, інші – роздавали автографи фанатам. Воротар П’ятов зізнається, що серед своїх проводив агітацію.

"Я наполягав, щоб наші лікарі пояснили хлопцям, що це таке, тому що багато хто не обізнані. Сталося кілька випадків, які мене переконали, що за рахунок вакцинації летальних результатів менше. Я переконався в черговий раз, що це дійсно потрібно робити, ми повинні довіритися і повинні щепитися, якщо ми хочемо, щоб наші близькі, рідні були здорові", – каже П'ятов.

"Метінвест – перша з приватних компаній в Україні, яка розпочала цю сумісну програму з Міністерством охорони здоров'я. Кожен співробітник – це член нашої команди, і нам вкрай важливо, щоб кожен член нашої команди був здоровий", – зазначає керівник HR-департаменту "Метінвест".

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус NEW: штам Дельта

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Україну чекають нові хвилі спеки: кліматолог дала тривожний прогноз
Україну чекають нові хвилі спеки: кліматолог дала тривожний прогнозУкраїна
Україну штормитиме і похолодає ще більше: синоптик уточнила погоду на середу
Україну штормитиме і похолодає ще більше: синоптик уточнила погоду на середуУкраїна
Гроші на пенсії. Кабмін знайшов 5 млрд гривень для Пенсійного фонду
Гроші на пенсії. Кабмін знайшов 5 млрд гривень для Пенсійного фондуЕкономіка
Море перетворилося на кисіль. У курортному Бердянську навала медуз – відео
Море перетворилося на кисіль. У курортному Бердянську навала медуз – відеоЗапоріжжя
"Нафтогаз" дозволив менше платити за газ: як отримати знижкуНовини ЖКГ
Синоптик: В Україні похолодає всюди, а зливи ще більше зіпсують погоду
Синоптик: В Україні похолодає всюди, а зливи ще більше зіпсують погодуУкраїна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти