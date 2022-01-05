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Хто і де може списати гроші з вашої банківської картки: як захиститися

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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5 січня, 11:11
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Хакери можуть отримати потрібну інформацію просто перебуваючи в одній мережі із "жертвою"
Не можна проводити банківські операції, коли підключені до публічної мережі.
Не можна проводити банківські операції, коли підключені до публічної мережі. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні активізувалися шахрайські схеми в Мережі. Зловмисники перехоплюють дані банківських карток, паролі та повідомлення.

На цьому наголошують в МВС.

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Українцям, щоб запобігти шахрайським схемам, радять надавати перевагу Інтернету від мобільного оператора перед загальнодоступною мережею Wi-Fi

Поради від кіберполіції:

  • не здійснюйте банківські операції, коли підключені до публічної мережі,
  • не використовуйте мережі Wi-Fi, що просять авторизуватися за номером телефону, електронною поштою або через соцмережі: цим можуть скористатися зловмисники,
  • вимкніть опцію загального доступу до файлів,
  • забороніть виявлення свого девайсу іншими користувачами мережі,
  • вимкніть опцію автоматичного підключення до відкритої мережі,
  • використовуйте VPN у разі підключення до громадської мережі Wi-Fi
  • не реєструйтеся на нових ресурсах під час використання невідомої мережі,
  • якщо з'єднання переривається та відбувається перепідключення – не використовуйте таку мережу.

Жінка втратила 32 тис. гривень, оформляючи "ковідну тисячу"

У Хмельницькій області жінка намагалася отримати виплату за вакцинацію, однак втрапила в аферу. Вона надала шахраям особисту інформацію.

46-річна шепетівчанка отримала смс-повідомлення на телефон про доступні виплати за вакцинацію. Потерпіла перейшла за посиланням на фіктивний сайт та заповнила спеціальну форму, де вказала всі особисті дані. Після цього з її карткового рахунку зникло понад 32 тисячі гривень.

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Раніше ми писали:

  • Клієнтка ПриватБанку розповіла, як шахраї зняли всі кошти з її рахунку та навіть добралися до кредитного ліміту, хоча даних картки жінка нікому не повідомляла.
  • Шахраї вигадали нову схему обману українців на сайтах купівлі-продажу, пропонуючи скористатися ніби-то новою послугою "Нової пошти".

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