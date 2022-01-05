Кто и где может списать деньги с вашей банковской карты: как защититься

Хакеры могут получить нужную информацию просто находясь в одной сети с "жертвой"

Нельзя проводить банковские операции, когда подключены к публичной сети. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине активизировались мошеннические схемы в Сети. Злоумышленники перехватывают данные банковских карт, пароли и сообщения.

Об этом напоминают в МВД.

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Украинцам, чтобы предотвратить мошеннические схемы, советуют отдавать предпочтение Интернету от мобильного оператора перед общедоступной сетью Wi-Fi.

Советы от киберполиции:

не совершайте банковские операции, когда подключены к публичной сети,

не используйте сети Wi-Fi, которые просят авторизироваться по телефону, электронной почте или соцсетям: этим могут воспользоваться злоумышленники,

отключите опцию общего доступа к файлам,

запретите обнаружение своего девайса другими пользователями сети,

выключите опцию автоматического подключения к открытой сети,

используйте VPN при подключении к общественной сети Wi-Fi

не регистрируйтесь на новых ресурсах при использовании неизвестной сети,

если соединение прерывается и происходит переподключение – не используйте такую сеть.

Женщина потеряла 32 тысяч гривен, оформляя "ковидную тысячу"

В Хмельницкой области женщина пыталась получить выплату за вакцинацию, однако попала в аферу. Она предоставила мошенникам личную информацию.

46-летняя шепетовчанка получила смс-сообщение на телефон о доступных выплатах за вакцинацию. Потерпевшая перешла по ссылке на фиктивный сайт и заполнила специальную форму, где указала все личные данные. После этого с ее карточного счета исчезло более 32 тысяч гривен.

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