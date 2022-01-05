Кто и где может списать деньги с вашей банковской карты: как защититься

В Украине активизировались мошеннические схемы в Сети. Злоумышленники перехватывают данные банковских карт, пароли и сообщения.
Об этом напоминают в МВД.
Украинцам, чтобы предотвратить мошеннические схемы, советуют отдавать предпочтение Интернету от мобильного оператора перед общедоступной сетью Wi-Fi.
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Советы от киберполиции:
- не совершайте банковские операции, когда подключены к публичной сети,
- не используйте сети Wi-Fi, которые просят авторизироваться по телефону, электронной почте или соцсетям: этим могут воспользоваться злоумышленники,
- отключите опцию общего доступа к файлам,
- запретите обнаружение своего девайса другими пользователями сети,
- выключите опцию автоматического подключения к открытой сети,
- используйте VPN при подключении к общественной сети Wi-Fi
- не регистрируйтесь на новых ресурсах при использовании неизвестной сети,
- если соединение прерывается и происходит переподключение – не используйте такую сеть.
Женщина потеряла 32 тысяч гривен, оформляя "ковидную тысячу"
В Хмельницкой области женщина пыталась получить выплату за вакцинацию, однако попала в аферу. Она предоставила мошенникам личную информацию.
46-летняя шепетовчанка получила смс-сообщение на телефон о доступных выплатах за вакцинацию. Потерпевшая перешла по ссылке на фиктивный сайт и заполнила специальную форму, где указала все личные данные. После этого с ее карточного счета исчезло более 32 тысяч гривен.
Раньше мы писали:
- Клиентка ПриватБанка рассказала, как мошенники сняли все средства с ее счета и даже добрались до кредитного лимита, хотя данные карты женщина никому не сообщала.
- Мошенники придумали новую схему обмана украинцев на сайтах купли-продажи, предлагая воспользоваться новой услугой "Новой почты".