Хто ризикує померти від COVID і обстріл автомобіля – головні новини за ніч

Вчені зробили важливе відкриття щодо коронавірусу, а в Івано-Франківську стріляли з гранатомета – та інші важливі події

В Ізраїлі зростає кількість жертв ракетного обстрілу, Держдеп досі стурбований напруженістю біля кордонів України, а в Івано-Франківську обстріляли автомобіль. Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші новини, які ви могли пропустити.

Автомобіль обстріляли з гранатомета

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В Івано-Франківську з ручного протитанкового гранатомета увечері 11 травня невідомі обстріляли автомобіль BMW X5. Машина частково вигоріла, в дверях величезна діра.

Розширення Суецького каналу

Керівництво Суецького каналу планує розширити і поглибити південну ділянка водного шляху, де в березні контейнеровоз Ever Given застряг і заблокував рух майже на тиждень.

Держдеп про напруженість біля кордонів України

У Держдепі заявили, що Росія тільки частково відвела війська від кордонів України, там досі залишається занадто велика концентрація військових сил, тому напруженість досі вкрай висока, що викликає занепокоєння у Сполучених Штатів.

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Хто ризикує померти від COVID

При COVID-19 такі ускладнення, як головні болі і втрата нюху і смаку, найчастіше виникають у пацієнтів з хронічними неврологічними захворюваннями. При цьому такі на перший погляд незначні симптоми збільшують ризик смерті в шість разів.

В Ізраїлі зросла кількість жертв обстрілів

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По Тель-Авіву і околицях із Сектора Гази ввечері у вівторок випустили понад 130 ракет. У результаті було поранено щонайменше восьмеро людей, зокрема дитину, а також загинула літня жінка – вона стала третьою жертвою конфлікту з ізраїльського боку.

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