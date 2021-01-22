Курйоз під Вінницею: лебідь покусав своїх рятівників (фото, відео)

Прилетів, поїв і накинувся на своїх рятівників. В один з приватних дворів у селищі Оратів Вінницької області прилетів молодий лебідь. Його відразу ж помітили господарі будинку, після чого нагодували й обігріли.

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Але за кілька годин птах настільки освоївся, що пішов в атаку на господарів будинку. Справа дійшла до того, що жінки мусили дзвонити на 101 і кликати на допомогу рятувальників.

"Нас покликали на допомогу після того, як лебідь зігрівся і почав кусати господарів. Вони почали ховатися від нього. Мало того, він не давав проходу цим людям у своєму ж дворі. Коли на місце події приїхали ми, лебідь почав чинити опір, кусатися. Ми накинули на нього сітку, взяли за крила, забрали і відвезли в Оратівське лісництво", – розповів нам начальник Оратівського районного сектору ДСНС у Вінницькій області Роман Кружільний.

На його думку, найімовірніше, молодий лебідь відбився від зграї, саме тому приземлився в одному з дворів.

"Зараз його годують зерном в лісництві, там йому не нудно, тому що сусідствує з багатьма птахами – качками, фазанами", – уточнив Кружільний.

Як ми з'ясували, лебідь вже освоївся і в Оратівському лісництві. Спеціально для сайту "Сьогодні" керівник цього лісництва зняв відео, на якому видно, що лебідь вже знайшов собі компанію і по-хазяйськи оглядає територію.

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