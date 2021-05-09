Лещенко з "Укрзалізниці" потрапив у скандал – його дружина дала концерт у Москві (відео)

Від члена наглядової ради "Укрзалізниці" активно вимагають пояснень стосовно поїздки Топольської в Росію, але він відмовчується

Дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Сергія Лещенка діджей Анастасія Топольська все ж таки дала запланований концерт у Москві. Відео з її Instagram підтверджують правдивість вчорашніх чуток про поїздку DJ Nastia в Росію. На скандальну ситуацію жваво відреагував український Facebook. Сам Лещенко поїздку своєї дружини в Москву не коментував, а ось політики і блогери вимагають пояснень.

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Колишній депутат Верховної Ради Борислав Береза звернувся безпосередньо до Лещенка і запитав, у чому причина такого рішення його дружини.

"В ім'я бабла ти готовий підтримати що звгодно? Сергію, якщо тебе насильно вивезли і тримають в заручниках, то кліпни тричі лівим оком і підстрибни", – написав екснардеп. Після цього питання, за словами Берези, Лещенко заблокував його в соцмережі.

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"Цікаво, вона туди літаком полетіла чи по блату поїздом "Укрзалізниці" дісталася", – додав громадський активіст Сергій Стерненко.

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В цілому політики і активісти закликають увести персональні санкції проти Топольської, а Лещенко – звільнити з наглядової ради "Укрзалізниці".