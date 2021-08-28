Літо ще не пішло, але пакує валізи. Прогноз погоди на 28 серпня (карта)

Можна ще встигнути насолодитися літнім теплом. Прогулянки на природі погода не затьмарить

В Україні обіцяють спеку і місцями зливи / колаж "Сьогодні"

Остання субота літа в Україні обіцяє бути сухою і теплою в більшості регіонів України. Як повідомляє Гідрометцентр, опадів вдень не очікується.

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Вночі у Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій та Житомирській областях значний дощ; вночі та вранці на Закарпатті, Прикарпатті, у східних і північно-східних областях туман, видимість 200-500 м.

В центральних областях (Вінницька, Черкаська, Полтавська, Дніпропетровська та Кіровоградська) температура повітря вночі буде в середньому +12...+14 ° С. Вдень прогріється до 26-29 градусів. Вітер 3-8 м/с.

В західних областях (Львівська, Волинська, Рівненська, Тернопільська, Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська, Хмельницька) буде прохолодніше – +10-14 вночі і +21-24 вдень. Вночі можливий дощ, а вдень – без опадів.

На півночі (Київська, Житомирська та Чернігівська області) вночі 12-14 градусів тепла, вдень – 23-25 градусів. Без опадів.

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На сході і півдні в суботу буде найтепліше. У Харківській, Луганській і Донецькій областях вночі 12-16 градусів, а вдень повітря прогріється до 28-31 градуса.

В Одеській, Миколаївській, Херсонській областях та Криму вночі 14-19 градусів, вдень – 26-30. Опадів не передбачається.

Погода в Україні 28 серпня. Карта Українського гідрометцентру.

Як раніше розповіли синоптики сайту "Сьогодні", в Україні очікується комфортний вересень, дощовий жовтень і морозний листопад.

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