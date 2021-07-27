Ліцеї замість старших класів: яка головна проблема освітньої реформи в селах

Реформа передбачала, що у населених пунктах 50 тисяч+ старша школа стає ліцеями. У менших – зникає взагалі

Фото: REUTERS/Eric Gaillard

У Верховній раді дозволили відкривати ліцеї у містечках і селах. Чому директори шкіл налаштовані скептично, дізнавались новини "Сьогодні".

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9 годин математики та 6 годин біології на тиждень – у Немішаївській школі зробили наголос на природничих науках кілька років тому.

"Всі кабінети оснащені панелями, інтерактивними дошками, 3D-принтерами, ноутбуками, програмним забезпеченням", – розповідає директорка школи Аліна Федоренко.

Випускники отримують високі бали на ЗНО. А діти приїжджають сюди на навчання з усіх довколишніх сіл, каже директорка. Утім, взимку їх шокували. Згідно з законом про освіту – старшої школи в закладі більше не буде.

Найближчий ліцей був би в Бородянці мабуть. І чи помістилися б усі діти бажаючі в одну школу, яка б мала прийняти їх. Шоковані були не лише в Немішаєві, а й батьки та освітяни по всіх селах та селищах країни. Масово почали штурмувати зверненнями Міносвіти. Бо ж реформа передбачала – у населених пунктах з населенням 50 тисяч+ старша школа стає ліцеями. У менших – зникає взагалі. Де вчитися дітям, і як діставатися на навчання – незрозуміло.

Над законом почали доопрацювання, і минулого тижня таки дозволили меншим громадам створювати ліцеї. А ще – зменшили кількість старших класів. Такі зміни мають покращити якість освіти, зокрема у селах – кажуть в Міносвіти.

Які зміни відбудуться

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Новостворені ліцеї будуть двох типів – академічні та професійні. В останніх учні паралельно зі шкільною програмою зможуть здобути просту професію. Та перед директорами постала нова проблема.

"Педагоги на сьогоднішній день – це дуже дефіцитно. Розмовляючи з представниками кафедри математики інституту, університету Драгоманова, то там ну три студенти на математичному відділі", – каже директорка школи Аліна Федоренко.

Брак професійних кадрів підтверджують освітні експерти. Ще й заманити молодого вчителя у село – непросто. Тому побоюються, аби чимало шкіл не просто змінили вивіски, а дійсно провели реформу.

Тому новостворені ліцеї контролюватиме Державна служба з якості освіти. На обладнання кабінетів та лабораторій громади отримуватимуть державну субвенцію. А на новий формат навчання заклади мають перейти до 2027 року.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки України рекомендує оцінювати результати навчання учнів 1-4 класів середніх шкіл за допомогою так званої вербальної і рівневої оцінок, останню запропоновано позначати буквами.