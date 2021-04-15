Ліквідація Окружного адмінсуду Києва: що далі буде з суддями та справами, які там на розгляді (відео)

Замість окружного адміністративного суду створять новий – київський міський окружний адміністративний. Це прописано в законопроєкті президента, який внесли до парламенту як невідкладний.

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Суд, який Володимир Зеленський хоче ліквідувати, наробив галасу скандальними ухвалами. Що буде зі справами, які там зараз на розгляді і що буде з самими суддями, розбиралася кореспондентка "Сьогодні" Тетяна Гаврилюк.

"Ми працюємо далі. всі продовжують виконувати свої обов'язки. Це ініціатива президента, чому так відбулось – я не можу сказати", – каже суддя-спікер окружного адміністративного суду міста Києва Богдан Санін.

Служителі ОАСКу – фігуранти одразу кількох кримінальних справ. Суддів підозрюють у створенні злочинної організації, захопленні влади, зловживанні впливом. Голові суду – Павлу Вовку – навіть оголосили підозру. Щоправда не з першого разу, бо бігав від детективів і викидав повістки.

А на засідання досі не з’явився. Увесь цей час і далі очолював Окружний адмінсуд. Та скоро може стати безробітним. Це якщо рада ухвалить президентський законопроєкт.

Замість окружного адміністративного суду планується створити новий – київський міський окружний адміністративний суд.

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За ним лишать розгляд позовів щодо дій місцевої влади. Повноваження розглядати справи проти органів центральної влади – президент пропонує забрати. Наділити ним суд верховний.

Справи, які наразі перебувають у проваджені окружного адміністративного суду міста Києва протягом 10 днів з моменту набрання чинності законом, який ініційовано президентом, будуть передані до Київського окружного адміністративного суду.

Нині тут працюють 218 співробітників, зокрема 49 суддів. В окружному адмінсуді впевнені – ліквідація структури їхніх крісел не похитне.

У самому документі про подальшу долю працівників суду – не сказано нічого.

Відео: Сьогодні

За закон про створення вищої кваліфікаційної комісії судів проголосували лише в першому читанні. Тож депутати прогнозують – оновлений окружний адмінсуд матимемо не раніше осені.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", після внесення цього законопроєкту президентом в Раду ОАСК знайшов винуватців своєї ліквідації. У суді стверджують, що нову судову реформу намагаються нав'язати ззовні і вона "готується не в Україні".

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