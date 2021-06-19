Зливи з грозами та спека: де погода не потішить українців (карта)

На заході країни синоптики прогнозують потужні дощі, а на сході – спеку до +30

У неділю, 20 червня, погода в Україні буде нестабільною – в одних регіонах очікуються дощі, а в інших, навпаки, спека до +30 градусів.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На заході країни синоптики очікують потужні зливи з грозами, вдень температура коливатиметься в межах 26-30 градусів, вночі синоптики прогнозують від 13 до 15 градусів тепла.

На півночі України опадів не очікується, вдень температура коливатиметься в межах 28-30 градусів, однак, вночі спека спаде до позначки 18 градусів.

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У східних регіонах також дощів не буде, водночас вдень температура сягатиме позначки +30, а вночі очікується до +18.

На півдні країни синоптики прогнозують зливи з грозами. Вдень температура буде коливатися в межах 26-28 градусів, вночі очікується від 16 до 18 градусів тепла.

Як повідомляли новини "Сьогодні", керівник агрометеорологічного відділу Гідрометцентру Тетяна Адаменко розповідала, що вперше за 10 років Україні не загрожує посуха. Гідрометцентр проаналізував умови, в яких розвиваються ранні зернові, овочі та фрукти врожаю 2021 року.

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