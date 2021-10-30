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СЬОГОДНІ Новини України

"Лобіст" шоу-бізнесу хотів підкупити народного депутата за 100 тисяч доларів

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
30 жовтня, 02:21
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Шляхом підкупу зловмисник намагався внести виправлення чи відстрочити на невизначений строк законопроєкт №5572
Ані СБУ, ані Офіс генпрокурора не назвали ім'я чоловіка. Колаж "Сьогодні".
Ані СБУ, ані Офіс генпрокурора не назвали ім'я чоловіка. Колаж "Сьогодні".

Служба безпеки України затримала громадянина України під час спроби підкупу депутата Верховної Ради. Так званий "лобіст" шоу-бізнесу обіцяв народному обранцю $100 тис. щороку за внесення "потрібного" виправлення або відстрочення законопроекту.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

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Чим займалася організація затриманого

У СБУ зазначають, що організація, якою керував чоловік, збирала гроші з усіх закладів, де грала музика. Більшість грошей вони передавали виконавцям, які мали авторські права на музику.

Однак завдяки монопольному становищу на ринку зловмисник створив кілька "компаній-прокладок". Таким чином, гроші проходили через них і виконавці отримували відсоток не від суми, а від "фінальної компанії-прокладки". Це значно зменшувало прибуток музикантів.

Шляхом підкупу зловмисник намагався внести виправлення чи відстрочити на невизначений строк законопроєкт №5572, який фактично ліквідує вказану організацію. Зловмисника було затримано сьогодні під час спроби підкупу народного депутата через його помічника. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру.

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Ані СБУ, ані Офіс генпрокурора не назвали ім'я чоловіка. Проте музикант Тарас Тополя стверджує, що це директор "ОКУАСП" та "УЛАСП" Олександр Нікін.

"Поки ми найбільша спільнота авторів країни, боремося за своє право на чесну авторську винагороду, зокрема, підтримуючи законопроєкт 5572... повістки ВР, – написав Тополя.

У той же час артист Руслана виступила на можливу підтримку Олександра Нікітіна.

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"Щось коментувати не вважаю правильним, не маючи жодної інформації про те, що пише Тарас. Знаю лише про затримання Олександра Нікіна та обшуки в офісі мого видавця", – вважає артистка.

Раніше ми повідомляли, що у Києві комунальники вимагали у підприємців хабара за розміщення реклами .

Також нагадаємо, в Одесі чиновник міськради погорів на хабарі .

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