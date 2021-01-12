Локдаун в Україні потрібно було оголошувати на три тижні – експерт назвав причину

Без локдауну в Україні було б по 10-12 тисяч заражень на добу, каже Олег Рубан

Локдаун на всій території України потрібно було запроваджувати не на дві, а на три тижні. Тоді таке обмеження могло б дати позитивні результати в боротьбі з поширенням коронавірусної інфекції.

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Про це глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан розповів в коментарі сайту "Сьогодні".

"З епідеміологічної точки зору, будь-який карантин із таким інкубаційним періодом коронавірусної інфекції ефективний тільки при двох інкубаційних періодах, а це 20 днів. Тобто, про ефективність локдауну можна говорити через три тижні. Уряд запропонував двотижневий карантин, хоча всі заявляли ще в листопаді і грудні, що цього недостатньо. Мінімальний строк повинен бути як мінімум три тижні", – каже Рубан.

Глава Держпродспоживслужби Києва вважає, що про варіант продовження локдауну можна буде говорити тільки наступного тижня, у вівторок чи середу, коли ми побачимо показники зі зростання захворюваності.

"Зростання захворюваності буде, однозначно, але не різке, а повільне. Завдяки локдауну в організованих трудових колективах нині знижена соціальна активність. Якби не було локдауну, у нас наразі спостерігався б різкий підйом захворюваності і замість 5-6 тисяч інфікованих, ми б реєстрував по 10-12 тисяч за добу", – підкреслив Рубан.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні є підстави для продовження жорсткого карантину після 24 січня. Він виступає за збільшення тривалості локдауну.

Також нагадаємо, що лікар-інфекціоніст із Харкова Інна Андрусович попередила: в кінці січня ми можемо побачити зростання до 16 тисяч хворих на добу.

Відео: Сьогодні

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