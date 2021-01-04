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Локдауну бути: інфекціоністи прогнозують сплеск COVID-19 в Україні після свят

4 січня, 08:58

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Коронавірус все ще не відступає

В Україні вже тиждень іде на спад захворюваність на коронавірус. Водночас, одночасно зменшилася також кількість тестувань. Тому говорити про те, що COVID-19 відступає ще рано.

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У МОЗ від локдауну з 8 по 24 січня не відмовляються. Опитані новинами "Сьогодні" інфекціоністи прогнозують сплеск захворюваності після масових новорічних гулянь на площах, без дотримань масочного режиму і соціальної дистанції.

"Карантин мусить бути, він має бути адаптивним. І насамперед – це місця тісного скупчення і місця близького контакту: транспорт, магазини тощо. У міському транспорті, коли маска не одягнена як слід, коли маска взагалі знята, коли людина каже: "відчепіться від мене, як хочу так і ходжу". Тоді їх треба штрафувати, адже людина ризикує не тільки своїм, а й чужим здоров'ям", – прокоментував інфекціоніст Юрій Сухов.

Отже, про карантин, який чекає нас з п'ятниці. Нагадаємо, кафе і ресторани готуватимуть тільки на винос, прийом відвідувачів у торговельних центрах буде заборонений, крім купівлі товарів першої необхідності. Не працюватимуть театри і фітнес-зали, а навчання у школах і вузах буде дистанційним.

Під забороною також будуть масові заходи, окрім офіційних спортивних, але без глядачів. Припинять роботу також ринки. А от громадський транспорт, авто-заправки, банки й аптеки працюватимуть.

Відео: Сьогодні

Раніше ми повідомляли, що в Україні продовжує знижуватися кількість нових заражених COVID-19.

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Також нагадаємо, крім локдауну, в Україні ввели з 19 грудня нові обмеження в межах загальнонаціонального карантину.

Всі подробиці в спецтемі Карантин в Україні

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регіони карантин Украина коронавірус заборони COVID-19 локдаун
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