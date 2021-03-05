Ляшко про вакцинацію проти COVID-19 в Україні: онлайн-брифінг

За останню добу знову більш ніж у два рази більше нових хворих, ніж видужалих

Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко дає онлайн-брифінг щодо епідеміологічної ситуації в Україні і як проходить вакцинація від COVID-19.

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Як стало відомо, станом на ранок 5 березня в Україні підтвердили 10 155 нових випадків зараження коронавірусом (1 384 917 з початку епідемії). За четвер померли 172 українця (26 763 з початку епідемії), а одужали 4149 осіб (1 191 022 з початку епідемії).

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Тим часом прем'єр-міністр Денис Шмигаль 4 березня заявив, що в Україні почалася третя хвиля епідемії. Він навіть не виключає введення нового локдауну по всій країні, якщо будуть для цього відповідні передумови.

У свою чергу міністр охорони здоров'я Максим Степанов жорстко засудив спроби зірвати вакцинацію в Україні. Вакцина – це гарантія життя, вважає глава МОЗ.

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