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Колабораціоністи "ковіду": Степанов жорстко засудив спроби зірвати вакцинацію в Україні

5 березня, 03:10

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Вакцина – це гарантія життя, вважає міністр

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що держава повинна забезпечити українців вакцинами від COVID-19, а люди, водночас, повинні почати робити щеплення.

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Про це він заявив в ефірі одного з телеканалів.

"Що ми маємо в нашій країні? Ми кілька місяців в антивакцинальній вакханалії, я по-іншому це назвати не можу. У нас сформувалися просто якісь колабораціоністи "ковіду", які роблять все, щоб зірвати вакцинацію. Це не така вакцина, що не такі терміни, то не той виробник, і ще щось відбувається", – сказав Степанов.

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Він зазначив, що ніхто з лікарів не може точно сказати, в якому віці і як коронавірус протікатиме.

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"Вона (хвороба – Ред.) закінчується смертю. Вона закінчується реанімацією. З іншого боку, є вакцина, є засіб захисту від цієї хвороби", – зазначив міністр.

Як ми раніше писали, медики відмовляються від вакцинації в Україні не через якість препарату. Багато з них вже перехворіли і мають високий рівень антитіл, при якому вакцинація не рекомендується.

Також раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов прокоментував перші випадки побічних ефектів від вакцинації індійським препаратом Covishield.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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вакцинація вакцина коронавірус Максим Степанов
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