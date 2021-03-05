Колабораціоністи "ковіду": Степанов жорстко засудив спроби зірвати вакцинацію в Україні

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що держава повинна забезпечити українців вакцинами від COVID-19, а люди, водночас, повинні почати робити щеплення.
Про це він заявив в ефірі одного з телеканалів.
"Що ми маємо в нашій країні? Ми кілька місяців в антивакцинальній вакханалії, я по-іншому це назвати не можу. У нас сформувалися просто якісь колабораціоністи "ковіду", які роблять все, щоб зірвати вакцинацію. Це не така вакцина, що не такі терміни, то не той виробник, і ще щось відбувається", – сказав Степанов.
Читайте: Як встигнути вибрати і купити подарунки до 8 Березня
Він зазначив, що ніхто з лікарів не може точно сказати, в якому віці і як коронавірус протікатиме.
"Вона (хвороба – Ред.) закінчується смертю. Вона закінчується реанімацією. З іншого боку, є вакцина, є засіб захисту від цієї хвороби", – зазначив міністр.
Як ми раніше писали, медики відмовляються від вакцинації в Україні не через якість препарату. Багато з них вже перехворіли і мають високий рівень антитіл, при якому вакцинація не рекомендується.
Також раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов прокоментував перші випадки побічних ефектів від вакцинації індійським препаратом Covishield.
Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк