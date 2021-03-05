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Коллаборационисты "ковида": Степанов жестко осудил попытки сорвать вакцинацию в Украине

5 марта, 03:10

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Вакцина – это гарантия жизни, считает министр

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что государство должно обеспечить украинцев вакцинами от COVID-19, а люди, в свою очередь, должны начать делать прививки.

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Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов.

"Что мы имеем в нашей стране? Мы несколько месяцев в антивакцинальной вакханалии, я по-другому это назвать не могу. У нас сформировались просто какие-то коллаборационисты "ковида", которые делают все, чтобы сорвать вакцинацию. Это не такая вакцина, не такие сроки, то не тот производитель, и еще что-то происходит", – сказал Степанов.

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Он отметил, что никто из врачей не может точно сказать, в каком возрасте и как коронавирус будет протекать.

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"Она (болезнь – Ред.) заканчивается смертью. Она заканчивается реанимацией. С другой стороны, есть вакцина, есть средство защиты от этой болезни", – отметил министр.

Как мы ранее писали, медики отказываются от вакцинации в Украине не из-за качества препарата. Многие из них уже переболели и имеют высокий уровень антител, при котором вакцинация не рекомендуется.

Также ранее министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал первые случаи побочных эффектов от вакцинации индийским препаратом Covishield.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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