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Можно будет купить: Комаровский рассказал, когда в Украине появятся американские COVID-вакцины

4 марта, 22:52

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Уже в сентябре украинцы смогут купить себе вакцины

Вакцина от коронавируса Covishield (AstraZeneca), которой уже начали делать прививки украинцам, является высокоэффективной и абсолютно безопасной.

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Об этом на своем канале в YouTube рассказал доктор Евгений Комаровский.

"Вакцина AstraZeneca вызывает образование антител и способна защитить того, кто делать прививку. Это нужно делать двукратно… Я однозначно одобряю применение этой вакцины", - говорит он.

Комаровский призвал защитить пожилых людей, гипертоников и людей, страдающих ожирением.

"Сейчас пока есть доступ к бесплатной вакцине CoviShield, пожалуйста, делайте прививки. Риск вакцинации однозначно в десятки, сотни раз меньше, чем риск перенести коронавирусную инфекцию", – отмечает доктор.

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По его словам, предприятие, на котором производят вакцину Covishield (AstraZeneca), является современным.

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"Serum Institute of India — это место, где производится от 60 до 65% всех вакцин мира. 60-65% всех детей мира получают эту вакцину. Это очень современное предприятие. И не удивительно, что AstraZeneca, когда искала на каких мощностях это все производить, выбрала его", – добавляет Комаровский.

Он отметил, что, скорее всего, в сентябре украинцы смогут купить себе американские вакцины Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson.

Как сообщалось ранее, в Украине началась кампания по вакцинации от коронавируса – для этого используют препарат, разработанный компанией AstraZeneca.

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Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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