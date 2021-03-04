Можна буде купити: Комаровський розповів, коли в Україні з'являться американські COVID-вакцини

Вже у вересні українці зможуть купити собі вакцини

Вакцина від коронавірусу Covishield (AstraZeneca), якою вже почали робити щеплення українцям, є високоефективною і абсолютно безпечною.

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Про це на своєму каналі в YouTube розповів лікар Євген Комаровський.

"Вакцина AstraZeneca викликає утворення антитіл і здатна захистити того, хто робить щеплення. Це потрібно робити двічі ... Я однозначно схвалюю застосування цієї вакцини", – каже він.

Комаровський закликав захистити людей похилого віку, гіпертоніків і людей, які страждають ожирінням.

"Зараз поки є доступ до безкоштовної вакцини CoviShield, будь ласка, робіть щеплення. Ризик вакцинації однозначно в десятки, сотні разів менше, ніж ризик перенести коронавірусну інфекцію", – зазначає лікар.

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За його словами, підприємство, на якому виробляють вакцину Covishield (AstraZeneca), є сучасним.

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"Serum Institute of India – це місце, де проводиться від 60 до 65% всіх вакцин світу. 60-65% всіх дітей світу отримують цю вакцину. Це дуже сучасне підприємство. І не дивно, що AstraZeneca, коли шукала на яких потужностях це все виробляти, вибрала його", – додає Комаровський.

Він зазначив, що, швидше за все, у вересні українці зможуть купити собі американські вакцини Pfizer, Moderna і Johnson & Johnson.

Як повідомлялося раніше, в Україні почалася кампанія з вакцинації від коронавірусу - для цього використовують препарат, розроблений компанією AstraZeneca.

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