Макрон передзвонив Зеленському після розмови з Путіним: про що говорили

Президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним через загострення ситуації на Донбасі.
Розмова тривала 1 годину 45 хвилин, повідомила кореспондентка французького телеканалу Ганна Сора-Дюбуа у Twitter.
Сторони домовилися відновити роботу "нормандського формату" і найближчим часом досягти зустрічі тристоронньої контактної групи у зв'язку із загостренням ситуації на Донбасі. Також говорили про способи уникнути великої війни в Європі, коли жителі Заходу більше, ніж будь-коли, бояться російського вторгнення в Україну, йдеться у повідомленні Єлисейського палацу.
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Після цього розпочалася розмова Макрона із президентом України Володимиром Зеленським. Подробиці розкрив сам Зеленський у Twitter.
"Продовження вчорашньої розмови поінформував Еммануеля Макрона про поточну безпекову ситуацію та нові провокативні обстріли. Виступаємо за активізацію мирного процесу. Підтримуємо невідкладне скликання ТКГ і негайне введення режиму тиші", — написав він.
Повторний дзвінок
Президент України Володимир Зеленський провів попередню телефонну розмову зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном днем раніше — 19 лютого.
Зеленський поінформував Макрона про загострення на фронті, втрати серед військових, а також обстріл українських політиків та міжнародних журналістів. Сторони обговорили необхідність та можливі шляхи негайної деескалації та політико-дипломатичного врегулювання ситуації.
Однак після розмови з Путіним Макрон, вочевидь, вирішив ще раз поговорити з Зеленським.
Загострення ситуації в Україні
- Останнім часом дедалі голосніше звучать заяви про високий ризик вторгнення РФ в Україну. Глава Міноборони США Ллойд Остін заявив, що російські війська повністю готові завдати удару по Україні. Тому у Міноборони США готові розмістити додатковий військовий контингент на східному фланзі НАТО.
- Представник Сполучених Штатів Америки при ОБСЄ Майкл Карпентер озвучив дані про те, що Російська Федерація могла збільшити кількість військ навколо України до 169-190 тисяч особового складу.
- Президент США Джо Байден попередив Україну про те, що Російська Федерація готова розпочати вторгнення протягом найближчих днів.
- Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон попередив про загрозу найбільшої війни з 1945 року.
- Після нападу на Україну Росія може застосувати силу для анексії більшої кількості колишніх радянських республік. Під ударом можуть опинитися країни Балтії, заявила міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трас.