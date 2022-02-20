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Макрон передзвонив Зеленському після розмови з Путіним: про що говорили

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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20 лютого, 18:00
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Президенти України та Франції поспілкувалися двічі за два дні
/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним через загострення ситуації на Донбасі.

Розмова тривала 1 годину 45 хвилин, повідомила кореспондентка французького телеканалу Ганна Сора-Дюбуа у Twitter.

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Сторони домовилися відновити роботу "нормандського формату" і найближчим часом досягти зустрічі тристоронньої контактної групи у зв'язку із загостренням ситуації на Донбасі. Також говорили про способи уникнути великої війни в Європі, коли жителі Заходу більше, ніж будь-коли, бояться російського вторгнення в Україну, йдеться у повідомленні Єлисейського палацу.

Після цього розпочалася розмова Макрона із президентом України Володимиром Зеленським. Подробиці розкрив сам Зеленський у Twitter.

"Продовження вчорашньої розмови поінформував Еммануеля Макрона про поточну безпекову ситуацію та нові провокативні обстріли. Виступаємо за активізацію мирного процесу. Підтримуємо невідкладне скликання ТКГ і негайне введення режиму тиші", — написав він.

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Повторний дзвінок

Президент України Володимир Зеленський провів попередню телефонну розмову зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном днем раніше — 19 лютого.

Зеленський поінформував Макрона про загострення на фронті, втрати серед військових, а також обстріл українських політиків та міжнародних журналістів. Сторони обговорили необхідність та можливі шляхи негайної деескалації та політико-дипломатичного врегулювання ситуації.

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Однак після розмови з Путіним Макрон, вочевидь, вирішив ще раз поговорити з Зеленським.

Загострення ситуації в Україні

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