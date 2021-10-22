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Малюська потролив зеків дзвінком з СІЗО – дивне відео міністра

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
22 жовтня, 13:07
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Він зобразив нібито розмову з сином, а потім з мамою
Малюська потролив зеків дзвінком з СІЗО. Фото: колаж "Сьогодні"
Малюська потролив зеків дзвінком з СІЗО. Фото: колаж "Сьогодні"

Міністр юстиції Денис Малюська потролив дзвінком людей, які знаходяться в СІЗО. Він продемонстрував дивний діалог на камеру.

Відповідне відео міністр опублікував на своїй сторінці в Facebook.

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Як Малюська потролив людей в СІЗО?

Спочатку в ролику Малюська з'явився в СІЗО і почав зображати, що нібито дзвонить синові і каже, що влаштувався працювати моряком, і поїхав у далеке плавання.

Потім міністр продемонстрував нібито розмову з мамою, якій розповідає, що знаходиться на морі і з ним все гаразд.

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Що означає ролик міністра?

У такий спосіб Малюська вирішив оголосити новину, що тепер у Києві з Лук'янівського СІЗО ув'язненим можна офіційно дзвонити і користуватися інтернетом. Такі функції незабаром з'являться у всіх українських ізоляторах.

Послуга платна, а всі розмови записуватимуться

Як розповів Малюська, для клієнтів запустили нову послугу – платні телефонні розмови і користування інтернетом (з обмеженням контенту).

  • 15 хвилин розмови – 10 гривень
  • Телефонні розмови на місяць – 345 гривень
  • Інтернет на місяць (планшет) – 575 гривень

Зазначається, що всі розмови ув’язнених автоматично записуються.

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Навіщо ввели такі нововведення?

Малюська розповів, що цим нововведенням:

  • надають можливість ув‘язненим спілкуватися з рідними (надважливо для ресоціалізації)
  • прибирають корупцію на "контрабандних" телефонах
  • поповнюють кошти спецфонду (ремонти)
  • забезпечують дотримання прав людини
  • зменшують попит на фізичні побачення, що важливо з міркувань боротьби з пандемією

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