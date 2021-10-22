Малюська потролив зеків дзвінком з СІЗО – дивне відео міністра

Він зобразив нібито розмову з сином, а потім з мамою

Малюська потролив зеків дзвінком з СІЗО. Фото: колаж "Сьогодні"

Міністр юстиції Денис Малюська потролив дзвінком людей, які знаходяться в СІЗО. Він продемонстрував дивний діалог на камеру.

Відповідне відео міністр опублікував на своїй сторінці в Facebook.

Реклама

Як Малюська потролив людей в СІЗО?

Спочатку в ролику Малюська з'явився в СІЗО і почав зображати, що нібито дзвонить синові і каже, що влаштувався працювати моряком, і поїхав у далеке плавання.

Потім міністр продемонстрував нібито розмову з мамою, якій розповідає, що знаходиться на морі і з ним все гаразд.

Реклама

Що означає ролик міністра?

У такий спосіб Малюська вирішив оголосити новину, що тепер у Києві з Лук'янівського СІЗО ув'язненим можна офіційно дзвонити і користуватися інтернетом. Такі функції незабаром з'являться у всіх українських ізоляторах.

Послуга платна, а всі розмови записуватимуться

Як розповів Малюська, для клієнтів запустили нову послугу – платні телефонні розмови і користування інтернетом (з обмеженням контенту).

15 хвилин розмови – 10 гривень

Телефонні розмови на місяць – 345 гривень

Інтернет на місяць (планшет) – 575 гривень

Зазначається, що всі розмови ув’язнених автоматично записуються.

Реклама

Навіщо ввели такі нововведення?

Малюська розповів, що цим нововведенням:

надають можливість ув‘язненим спілкуватися з рідними (надважливо для ресоціалізації)

прибирають корупцію на "контрабандних" телефонах

поповнюють кошти спецфонду (ремонти)

забезпечують дотримання прав людини

зменшують попит на фізичні побачення, що важливо з міркувань боротьби з пандемією

Раніше ми писали: