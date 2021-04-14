Meest не буде брати гроші за доставку посилок між відділеннями весь квітень

Мережа партнерських відділень Meest нараховує понад 3000 пунктів, 40% з них працюють цілодобово. Відділення розташовані у найпопулярніших місцях: в супермаркетах, аптеках, будівельних мережах, книгарнях, магазинах мобільної та побутової техніки, кредитних відділеннях й на заправках. Такий формат є дуже актуальним, особливо у карантин — адже відправити посилку можна паралельно з щоденними справами — купуючи продукти чи ліки, або заправляючи авто. Чим менше переміщень — тим безпечніше.

Для того, щоб відправити або отримати посилку через Meest, не потрібно стояти у черзі — оформити відправлення можна заздалегідь у мобільному додатку або на сайті компанії. Завдяки цьому ніяких документів для відправки в самому відділенні пред'являти вже не потрібно, а саме відправлення займе щобільше хвилину.

Додаткових коштів на пакування також не вимагатимуть, запакувати посилку можна вдома, а у відділенні просто віддати її касиру для подальшої пересилки Україною. За доставку між відділеннями протягом квітня грошей також не братимуть.

"За час пандемії ми всі втомилися від обмежень і оголошень нових карантинних заходів. Найкраще, що українці можуть зробити зараз підтримувати один одного, а також — сфокусуватися на тих речах, що дійсно від них залежать: здоров'ї, дотриманні карантинних норм та соціальній дистанції. Meest, своєю чергою, сфокусується на безпеці та комфорті своїх клієнтів. Протягом квітня компанія буде безплатно доставляти посилки Україною, щоб українці змогли купувати онлайн одяг, товари для дому, електроніку або будь-які інші необхідні речі й не витрачати додаткових коштів на їхнє пересилання", – повідомляє прес-служба Meest.

Нагадаємо, крім стандартного формату відправлень, через відділення Meest можна скористатися надшвидкою доставкою по Києву за 5 годин. Для цього потрібно принести посилку у відділення до 10:30 в будні.

*Meest — міжнародна група компаній, що веде свою діяльність більш ніж у 30 країнах світу. На українському ринку компанія розвиває власні мережі поштоматів та відділень, які зараз налічують понад 1500 автоматизованих пристроїв та понад 3000 відділень. Наразі автоматичні термінали Meest єдині в Україні, що працюють і на отримання, і на відправлення посилок.

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