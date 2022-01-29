Відпустять в Україну? У справі щодо затримання Лавренчука в Італії новий поворот

Людмила Денісова розповіла нові деталі про затримання українського режисера в Італії та чому його все ще не відпустили в Україну

Інтерпол визнав переслідування Росією Лавренчука з політичних мотивів / Фото: Колаж: Сьогодні

Інтерпол визнав, що Росія переслідує українського режисера Євгена Лавренчука за політичними мотивами. Його заарештували в Італії на запит Росії.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

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Денісова наголосила, що Лавренчука не звільнили, незважаючи на той факт, що режисера вже видалили з бази Інтерполу як розшукуваного РФ, оскільки Росія переслідує його за політичними мотивами.

Вона зазначає, що українська Нацполіція вже звернулася до Інтерполу, щоб з'ясувати всі деталі. Зокрема, Україна вимагає розслідувати, чи РФ могла зловживати можливостями Інтерполу для переслідування українця.

Домашній арешт не скасували

Зазначимо, 27 січня суд Неаполя відмовився скасувати Лавренчуку домашній арешт та дозволити виїхати в Україну. У суді пояснили, що перевірка аргументів РФ для екстрадиції вже розпочалася і розгляд не можна зупинити на цій стадії.

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"Суд надав термін – 30 днів, за який прокуратура м. Неаполь повинна вивчити матеріали, що надійшли з РФ, і проінформувати про своє бачення цього питання: чи існують підстави для видачі Євгена Лавренчука Росії. Після цього суд ухвалить рішення", - Написала Денисова.

Омбудсмен попросила главу МЗС Дмитра Кулебу вжити всіх заходів, щоб Євгена Лавренчука негайного повернули до України.

Коротко про затримання Лавренчука

3 січня стало відомо, що Євгена Лавренчука затримали в Італії на запит Росії про його екстрадицію до РФ.

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"Хочу повідомити всіх друзів і знайомих, що з 17 грудня 2021 року Лавренчук Євген Вікторович утримується в італійському СІЗО у зв'язку із запитом Росії про його екстрадицію до РФ. За їхньою заявою, Євген, перебуваючи на території Росії 8 років тому, нібито скоїв кримінальне правопорушення. Нині італійська сторона вивчає запит, направлений з Росії" , – написала Маріанна Джудіче-Палій.