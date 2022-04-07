Мережко назвав 4 види міжнародних злочинів РФ проти українців

Окупанти вбили вже безліч українців, над багатьма людьми вони знущулися

Голова Парламентського Комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко розповів про злочини РФ / Фото: Укрінформ, Колаж: Сьогодні

Російські військові вбивають, катують, калічать мирних жителів українських міст та сіл, ґвалтують жінок і дівчат. Кожен день війни Росії проти України коштує декілька дитячих життів. Окупантів потрібно притягнути до відповідальності через воєнні злочини.

Про це сказав голова Парламентського Комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко на Круглому столі "Політичні та правові наслідки злочинів Російської Федерації проти України", передає пресслужба Верховної Ради.

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Є 4 категорії міжнародних злочинів:

злочин агресії;

воєнні злочини;

злочини проти людства;

акти геноциду.

"І ми зараз маємо справу з усіма цими злочинами. Злочинами Росії", – зауважив Мережко.

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За його словами, кожен день війни Росії проти України коштує декілька дитячих життів.

"Тому перед нами стоїть подвійна задача: зупинити злочини Росії, які вона продовжує чинити проти України та її народу і притягнути до відповідальності усіх, хто вчинив ці жахливі злочини", – додав Мережко.

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