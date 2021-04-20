Мінні поля і вогневі точки: ЗСУ показали оборонні рубежі (фото)

Українські військові показали, як зміцнюють свої позиції на південному напрямку

Українські військові створюють нові фортифікації і встановлюють мінні поля на південному напрямку.

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Про це в Facebook повідомила пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.

Як повідомляється, з початку року силами військових інженерів обладнані окопи і укриття для бойової техніки, створена система траншей між бліндажами, а також триває будівництво вогневих споруд для посилення позицій.

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"Інженерно-саперними підрозділами зведеного загону оперативного забезпечення проводиться встановлення мінно-вибухових і не вибухових загороджень, нарощуються заходи маскування й ведуться роботи з фортифікаційного обладнання позицій", – говориться в повідомленні.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов попередив Росію, що українська армія істотно змінилася за останні роки, і сьогодні ЗСУ готові захистити країну від російської агресії.

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