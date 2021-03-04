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МОЗ назвав області, де число госпіталізацій з COVID-19 зашкалює

4 березня, 12:48

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

У п'яти регіонах п'яту добу зростає кількість важких захворювань на ковід

На тлі стійкого зростання числа заражень коронавірусом в Україні в шести областях перевищено показник госпіталізацій хворих через COVID-19.

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Про це свідчать дані МОЗ України.

Показник рівня госпіталізації в 60 на 100 тис. населення перевищено в:

  • Вінницькій області (на 3 березня цей показник становив 103,4, на 2 березня – 99,9, на 1 березня – 99,1, на 28 лютого – 98,1, на 27 лютого – 95,6);
  • Житомирської області (на 3 березня – 79,2, на 2 березня – 77,7, на 1 березня – 74,8, на 28 лютого – 74,3, на 27 лютого – 73,5);
  • Закарпатській області (на 3 березня – 90,8, на 2 березня – 90,4, на 1 березня – 90,4, на 28 лютого – 89,4, на 27 лютого – 86,6);
  • Івано-Франківській області (на 3 березня – 140,5, на 2 березня – 142,5, на 1 березня – 146,0, на 28 лютого – 147,3, на 27 лютого – 146,6);
  • Миколаївській області (на 3 березня – 65,7, на 2 березня – 61,8, на 1 березня – 61,4, на 28 лютого – 60,7);
  • Чернівецькій області (на 3 березня – 93,7, на 2 березня – 90,5, на 1 березня – 88,0, на 28 лютого – 88,1, на 27 лютого – 89,9).

Отже, показник в регіонах-лідерах за добу знизився лише на Прикарпатті.

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/ Фото: Минздрав

У Києві показник за останню добу знову зріс. Він становив на 3 березня – 52,7, на 2 березня – 49,6, на 1 березня – 49,7, на 28 лютого – 49,6, на 27 лютого – 48,5.

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Нагадаємо, в Україні оновили список міст і районів в карантинних зонах. У "червоній зоні" за рівнем епідопасності залишаються три області – Житомирська, Прикарпаття та Буковина.

В "помаранчевій" – дев'ять: Закарпаття, Вінницька, Донецька, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська та Тернопільська області.

В "жовтій" – 13 регіонів: Київ, Волинь, Дніпропетровська, Кіровоградська, Луганська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська області.

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Також нагадаємо, "Укрзалізниця" припиняє продаж залізничних квитків у Чернівецькій і Житомирській областях – з 7 до 12 березня через "червоний" рівень епіднебезпеки.

Ще раніше ця заборона торкнулася червоного "Прикарпаття".

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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МОЗ Прикарпаття буковина госпіталізація коронавірус Житомирська область COVID-19 червона зона

Джерела: УНН , Сьогодні

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