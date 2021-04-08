МОЗ прогнозує 30 тисяч COVID-хворих на добу в наступні 10 днів

Кількість хворих COVID-19 в Україні буде зростати в наступні 10 днів. Добовий приріст нових зареєстрованих випадків може досягти за цей час 30 тисяч людей.

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Про це в ефірі одного з телеканалів заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає "РБК-Україна".

"Ми очікуємо протягом тижня – 10 днів, що будемо ще рости в рамках до 25-30 тисяч ... Ми це прогнозували, саме таке зростання кількості (хворих, – Ред.) В третю хвилю. У тому числі за рахунок "британського штаму", який досить важкий, їм більше людей заражається", – сказав Степанов.

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Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні почалася третя хвиля коронавірусу. При цьому він сподівається, що локдаун не доведеться вводити і поки буде діяти адаптивний карантин.

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