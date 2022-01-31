Міг повторитися 2014-й рік: нові мітинги планували за сценарієм Луганська та Донецька

Псевдоактивісти мали демонструвати начебто волю місцевого населення до "змін"

Денис Монстирський (на фото праворуч) заявив про ймовірність мітингів за сценаріями 2014 року. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні планувалися масові акції не лише в Києві, а й в кількох областях в 1,5 годинах їзди від кордону з Росією. Метою цих акцій було підбурити українців до "змін" за сценарієм, який 8 років тому застосували у Криму, Донецьку та Луганську.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський під час брифінгу 31 січня.

Реклама

За його словами, мітинги, які готували в Україні, були спрямований на розбалансування внутрішньо-політичної ситуації і на насильство проти правоохоронців і інших осіб, які беруть учать у мітингу.

"Проведу паралелі, що так само в 2014 році в містах Луганськ, Донецьк, в Криму. Приводилися люди спеціально, на той час з Російської Федерації. Піднімалися так звані псевдоактивісти, які також демонстрували начебто волю місцевого населення до змін, провокували насильство щодо правоохоронних органів, тим саме підбурюючи інших громадян", – сказав міністр.

Хто б постраждав від нових мітингів

За словами Монастирського, це в Києві була лише перша запланована така акція. Подібні масові заходи планувалися в ряді міст центральної України.

Реклама

"Зокрема, це була: Сумська, Чернігівська, Полтавська, і Черкаська області. Тобто області, в годині-півтора доїзду до Києва і наших північних кордонів з Російською Федерацією", – розповів він.

Що відомо

В Україні група осіб планувала масові заворушення на території країни. Їх затримала поліція. Про це правоохоронці повідомили учора, 30 січня.

Під час мітингів планувалося, що повинна була пролитися кров "активістів". Крім того, в центрі Києва палили б шини та автомобілі.

Реклама

Заздалегідь була заготовлена кров, яка нібито мала пролитися серед активістів. Також до цих "активістів" мали підійти медики, щоб нібито надали б допомогу. В результаті "постраждалих" показали б у новинах на телеканалах.

Раніше ми писали: