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Потужні грози і дощі в Україні. Які області знеструмлені через негоду

30 червня 2021 7:34

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Негода наробила чимало лиха. Над відновленням електропостачання вже працюють фахівці

Через сильні пориви вітру, дощу і грози в Україні на ранок 30 червня виявилися знеструмленими 24 населених пункти.

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Про це повідомили на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Так, без світла залишилися люди в двох областях, а саме:

  • Київська – 16 населених пунктів;
  • Сумська – 8 населених пунктів.

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Над відновленням електропостачання вже працюють бригади обленерго.

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Нагадаємо, що червень в Україні видався і дощовим, і спекотним. Перші два тижні території всіх областей заливали щодня дощі, а з другої половини місяця почалася "пекельна" погода – температура в тіні піднімалася до +35, на сонце було ще спекотніше. Ми дізналися у синоптиків, якої тепер погоди чекати в липні.

Також нагадаємо, Дніпро накрив град розміром з перепелине яйце.

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