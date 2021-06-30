Потужні грози і дощі в Україні. Які області знеструмлені через негоду

Через сильні пориви вітру, дощу і грози в Україні на ранок 30 червня виявилися знеструмленими 24 населених пункти.

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Про це повідомили на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Так, без світла залишилися люди в двох областях, а саме:

Київська – 16 населених пунктів;

Сумська – 8 населених пунктів.

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Над відновленням електропостачання вже працюють бригади обленерго.

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Нагадаємо, що червень в Україні видався і дощовим, і спекотним. Перші два тижні території всіх областей заливали щодня дощі, а з другої половини місяця почалася "пекельна" погода – температура в тіні піднімалася до +35, на сонце було ще спекотніше. Ми дізналися у синоптиків, якої тепер погоди чекати в липні.

Також нагадаємо, Дніпро накрив град розміром з перепелине яйце.

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