Потужний вибух на АЗС під Харковом: що зараз відбуваєтсься на місці (фото)

Спочатку вогонь поширився по заправці та перекинувся на два вантажні автомобілі

Наслідки вибуху на АЗС продовжують ліквідувати. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харківській області локалізували пожежу на автозаправній станції, яка виникла в результаті вибуху сьогодні рано-вранці.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

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Станом на 15:45, на автозаправці спостерігається незначне факельне горіння залишків газового конденсату з підземної ємності.

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Вогонь по АЗС вже не поширюється. Фото: ДСНС

Подробиці вибуху

Він пролунав о 04:31 на автодорозі Київ-Харків-Довжанський поблизу села Рай-Оленівка Харківського району.

На АЗС відбулася розгерметизація підземної ємності з газом (об’єм 18 кубометрів), унаслідок чого стався вибух. Потім вогонь перекинувся на два вантажні автомобілі, які стояли на заправці.

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Жертв та постраждалих немає. Загрози розповсюдження на інші об’єкти АЗС немає.

Під Києвом пролунав потужний вибух

Буквально вчора у Броварах стався вибух на заводі.Вибухнула установка з переробки алюмінію в одному із приміщень заводу. Відбулося руйнування стіни та загоряння алюмінієвої пудри.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

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